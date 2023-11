Tintin s'invite au Musée de Bastia

L'historien et conservateur du patrimoine Vincent Guigueno, sera le guide de cette conférence, plongeant dans les multiples dimensions des liens entre Hergé et les musées. « Notre association, active depuis une dizaine d’années, compte une centaine d’adhérents et vise à enrichir les collections du musée de Bastia. Nous sommes les soutiens agiles du musée, prêts à intervenir pour des acquisitions ou des restaurations lorsque le besoin se fait sentir. explique Maurice Dolovici de l’association Les Amis du Musée de Bastia. Lorsque Sylvain Gregori, le conservateur du musée, déniche chez des antiquaires ou sur internet une œuvre pouvant intéresser le musée il lui arrive de nous demander notre aide soit que la dotation du musée est insuffisante, soit pour éviter les lenteurs administratives. Notre association est très réactive et nous pouvons soit acquérir l’œuvre soit participer à son acquisition. Nos fonds proviennent des cotisations des adhérents et de la subvention de la Mairie de Bastia. Nous participons également à la restauration de certaines œuvres ».

Guigueno, spécialiste des phares et des lentilles de Fresnel, est également reconnu pour son expertise sur Tintin, avec son livre "Tintin. Le Musée imaginaire", publié chez Géo/Moulinsart en 2021. La conférence abordera les œuvres qui ont inspiré Hergé, mettant en lumière l'exposition exceptionnelle de 1979, centrée sur les objets emblématiques des arts premiers, présents dans les bandes dessinées de Tintin.



Une soirée prometteuse où l'art, l'aventure et Tintin se rencontrent au cœur du Musée de Bastia.