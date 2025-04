Thierry Debès (AC Ajaccio) : "continuer à glaner des points à Annecy"

L’AC Ajaccio y est presque ! Après une saison compliquée et notamment une première partie de saison complètement ratée, le club acéiste est en passe de réussir son pari en se maintenant une nouvelle fois dans le giron professionnel. Mais pas question de se relâcher pour Thierry Debès, le coach ajaccien, qui a fixé des objectifs à ses joueurs pour la fin de saison : « Il nous reste trois derniers matchs qui s’annoncent intéressants. Pour nous, ce sont des matchs de gala avec des équipes qui jouent soit les barrages d’accession et notamment Annecy, soit la montée directe, contre Lorient ou le Paris FC. Nous allons donc jouer des matchs à haute intensité. Nous avons un bon coup à jouer pour bien terminer la saison. Nous n’avons pas du tout envie de laisser tomber cette fin de saison. On va tout faire pour glaner encore quelques points. Nous n’avons pas du tout envie de finir en roue libre, ce serait le piège. On veut franchir cette barre symbolique des 40 points, qui nous tient à cœur, surtout en partant de tellement loin, comme cela a été notre cas. On a un petit challenge secret entre nous et les joueurs s’ils arrivent à gagner encore quelques points d’ici la fin de la saison ! »



Annecy rêve encore des play-offs

Lors de cette 32e journée, les Ajacciens se déplacent à Annecy, 7e du championnat, à seulement 3 points de Guingamp, le 5e et qui rêve de pouvoir disputer les play-offs : « On s’attend à un match difficile à Annecy face à une équipe qui met un pressing constant. On ne sera pas surpris. C’est un jeu très difficile à contrer pour l’adversaire. Beaucoup d’équipes se sont cassé les dents contre eux. On va là-bas avec beaucoup de respect sur le parcours qu’ils ont effectué. On y va avec nos armes avec la volonté de les embêter au maximum ».



Après une deuxième partie de saison rêvée, l’avenir de Thierry Debès, peut-il se poursuivre à ce poste ? C’est la question à laquelle a été confrontée, le coach rouge et blanc, qui ne préfère pas tirer de plan sur la comète sans toutefois l’éluder complètement : « C’est une question que l’on va se poser avec les dirigeants. On est en phase de réflexion, mais il faut d’abord bien finir cette saison, car les joueurs méritent de la terminer de la meilleure des façons. Et après, on verra comment on peut envisager la suite. Mais, il y a d’abord un combat sur le terrain, puis après un autre sur le volet extrasportif. On réfléchira, une fois, que cet épisode sera réglé. On se concentre sur les matchs du week-end et nous verrons ce qui se passe ». Wait and see…



Le groupe ajaccien à Annecy

Sollacaro, Quilicchini, Prenant, Strata, Ayessa, Bamba, Vidal, Kouassi, Khelifa, Anziani, Mangani, Puch, Jacob, Barreto, Chegra, Santelli, Touré, Kanté