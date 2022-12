"The Boat Project" fera escale à Bastia

L’association The Beit Project France , dans le cadre de son nouveau projet The Boat Project , organise une traversée en mer de 6 mois. Des jeunes naviguent entre les 5 villes méditerranéennes dont ils sont originaires. L’objectif ? Organiser à chaque escale des ateliers pour des classes de collégiens. Développés à travers leur expérience en mer, ces ateliers rassemblent des élèves venant de contextes différents et traitent de sujets variés, aussi bien sociaux que culturels.Au cœur du projet un voilier, avec à son bord un équipage formé par 8 jeunes adultes en Service Civique recrutés tout autour de la Méditerranée : les Compagnons de la Méditerranée. Ils/elles traversent la mer de janvier à juin 2022 et s’arrêtent à Marseille, Tanger, Barcelone, Tunis etpour 3 semaines.À chacune de ces escales, le bateau se déploie en école nomade grâce à l’appui de partenaires associatifs locaux. L’équipage y réalise des ateliers sur des thèmes socio-culturels variés. En parallèle, il diffuse, tout au long du voyage, des contenus pédagogiques pour les associations et établissements scolaires de tout le pourtour méditerranéen. Le voilier se transforme alors en un véritable élément d’éducation au vivre-ensemble, grâce auquel découvrir la diversité sous une perspective nouvelle.Initiative inédite en Méditerranée, The Boat Project a pour but de connecter l’espace méditérannéen. Suite aux récentes crises, les distances se creusent entre les rives : autres cultures, religions, coutumes ou langues. Pour y remédier, The Boat Project propose de faire de cet environnement commun un lieu d’étude, de rencontre et d’échange.