"Terre des Dieux" : Les trailers dans les starting blocks

Effervescence ce mardi à l’espace Mantinum à Bastia où avait lieu la remise des dossards pour la 1ère édition de ce trail de 160 km entre Calenzana et Zonza, traversant 26 sommets, d’un dénivelé positif de 12 000 m et empruntant une grande partie du GR20. «Malgré la crise sanitaire, nous n’avons pas eu beaucoup de désistements, tout au plus une dizaine » souligne Marylou Valery, la présidente de l’association Mantinum. «Les inscriptions sur le site partenaire Krono Corsica ont été vite closes et les concurrents viennent de tous les coins de la planète et certains sont arrivés depuis longtemps pour les repérages ».





Un trail très difficile

« Le parcours est exigeant, rustique, dur, cassant mais dans un environnement magique avec des paysages sublimes et fascinants » souligne Fred Raffaelli fondateur de Mantinum. «C’est une épreuve sportive de très haut niveau mais c’est aussi la mise en avant d’une région, de sa population de sa culture. Une course eco responsable aussi, développée avec les acteurs locaux et les organisations environnementales pour respecter et protéger cet écrin naturel fragile qu’est notre île, avec sa faune et sa flore ».



Départ ce jeudi 22 juillet à 6 heures de Calenzana pour une arrivée le 23 juillet à Zonza

«Les premiers devraient arriver sur l’hippodrome de Viséo avant midi et sachant que la durée maximum de la course est de 72h » indique Marylou Valery. Le départ sera donné par le nouveau détenteur du record du GR20, Lambert Santelli, et la journaliste Kristina Luzi.



Si de nombreux concurrents logent à proximité de la ligne de départ, un bon tiers, d’autres la rejoindront de Bastia : «Grâce à notre partenariat avec les CFC, un train partira de minuit de Bastia pour Calvi avec à son bord prés de 80 personnes. Un bus les acheminera ensuite à Calenzana. Ils arriveront vers 3h du matin soit 3 h avant le départ de la course.».



Tout le long du parcours une douzaine de bases de ravitaillement sont prévues et 6 bases de vie avec lits, douches, salle de restauration, salle de soins avec kinés, infirmiers, personnels paramédicaux, sapeurs-pompiers du SIS2B, médecins du SSSM2B, équipés de défibrillateurs (semi-automatique). Une convention a été passée entre Mantinum et l’UDPS, Union Départementale de 1er secours de la Haute-Corse. L’unité sera positionnée à Zonza. A l’hippodrome sera aussi dressé un village d’artisans accueillant aussi les stands des partenaires. Une navette rapatriera ensuite les trailers sur Bastia. La cérémonie des récompenses se déroulera le dimanche 25 juillet sur le site du Mantinum à la Citadelle de Bastia.



Et c’est donc sur ce même espace que les concurrents se sont pressés ce mardi pour récupérer leur dossard et balise GPS. A l’occasion de cette remise, les organisateurs avaient mis en place une animation avec les centres de loisirs de la CAB : Bastia, Furiani et Ville di Pietrabugno.



Au programme pour la vingtaine de gamins une sensibilisation à la faune et à la flore de l’île, une conférence-débat avec des sportifs et un préparateur physique et une petite course le long de l’Aldilonda.