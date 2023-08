Tensions à Ajaccio : Face à la montée du trafic de drogue, l'heure de la mobilisation

𝗔 𝗗𝗥𝗢𝗚𝗔 𝗙𝗢𝗥𝗔

Action d'affichage et de tractage en cours des militants #CoreInFronte dans "le quartier interdit" de I Canni à Aiacciu.



Fora quelli chì a sparghjenu : Corsi ò strangeri.



𝗨𝗻'𝗵𝗲̀ 𝗻𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗮 𝗻𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀! pic.twitter.com/6b8S9eEgOX

Depuis la révélation des faits lundi, les réactions se multiplient pour soutenir les agents et dénoncer la montée en puissance des dealers dans le quartier, notamment du côté du mouvement nationaliste. « Nous souhaitons, comme beaucoup d’autres, que cette émotion se prolonge d’une prise de conscience et d’une mobilisation renforcées contre la drogue et contre tous ceux qui en tirent profit, et qui vont bien au-delà des dealers de quartier », écrit ainsi Femu a Corsica dans un communiqué. « Nous ne nous soumettrons jamais à ceux qui, dans notre pays, s'enrichissent en empoisonnant notre jeunesse. Alors que la Corse connait une perte de ses repères et que tous les marqueurs sociaux sont au rouge, cette situation favorise les trafics et la consommation de drogues et les comportements importés. Collectivement et politiquement, le peuple corse se doit de réagir et plus particulièrement sa jeunesse », fustige pour sa part Core in Fronte. Le parti indépendantiste a d’ailleurs organisé une opération d’affichage contre les dealers dans le quartier des Cannes ce mercredi soir.« Ces tentatives d’intimidation sont pour nous inacceptables. Trop d’évènements de ce type, même moins médiatisés, nous rappellent à quel point la situation en Corse est devenue préoccupante », regrette encore le Partitu di a Nazione Corsa. Dans cette ambition d’exaspération générale, un appel à rassemblement populaire a été lancé par des habitants du quartier, mais aussi de nombreux acteurs politiques, associatifs et culturels, invitant tous ceux qui le souhaitent à se réunir jeudi à partir de 17h devant l’école élémentaire des Cannes. « C’est dans notre ADN de se mobiliser quand quelque chose de grave se passe sur l’île. Il faut marquer le terrain », relève Charles Voglimacci, « Après le tout, c’est que cela se passe dans le calme pour ne pas être contreproductif. Je fais confiance à l’intelligence collective et j’espère que cela se passera bien ».