Tennis : les futures grandes joueuses européennes au rendez-vous de la 30e Raquette de Corail

En organisant cet événement, l’ASPTT d’Ajaccio désire montrer tout le savoir-faire du club. « On ne peut pas organiser les compétitions de ce niveau si on n’a pas les moyens de le faire », explique le président de l’ASPTT. Cependant, l’objectif premier de la Raquette de Corail est bel et bien de promouvoir le tennis féminin et d'encourager la participation des jeunes filles dans le sport. « On a pris conscience depuis de nombreuses années que le tennis féminin est un petit peu en déclin comparé au tennis masculin. Et on a eu l’occasion à travers la Raquette de Corail d’intégrer les jeunes filles dans cette compétition pour essayer de dynamiser le secteur du tennis féminin, c’est ce qu’on essaye de continuer à faire. », avoue Jean-Baptiste Benjamin. « Cette compétition est aussi un prétexte pour expliquer aux jeunes filles de chez nous qu'on peut pratiquer le tennis dans de très bonnes conditions et aussi bien que les garçons. On essaye de par cette manifestation de donner envie aux jeunes filles du club de venir voir, jouer au tennis plutôt que d’aller pratiquer la danse ou d’autres activités ».



Et alors qu’en plein mois d’août les gens privilégient la mer et la montagne et regardent peu le tennis, le directeur de la structure invite le plus grand nombre à venir suivre la compétition. « Je pense que c’est un moment unique de voir des joueuses de 12 ans qui ont déjà un niveau exceptionnel et qui seront demain les meilleures joueuses du monde. Le message que je passe aux Corses, c’est de fournir un petit effort, ça dure 4 jours, prenez une à deux heures par jour au moins une fois et venez voir ces compétitrices », conclu-t-il.