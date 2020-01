Tempête Fabien : Bilan et actions à engager sur les infrastructures de l’OEHC

La tempête Fabien qui a frappé la Corse, il y a un peu moins d’un mois, a occasionné de nombreux dommages sur les installations de l’OEHC. Cette visite de terrain a pour objectif de finaliser l’état des lieux relatif aux préjudices subis par l’OEHC et d’engager des mesures permettant de remédier aux conséquences matérielles et techniques sur les sites sinistrés.

Grâce aux interventions menées de manière concertée et à la mutualisation des actions des services de l’OEHC, d’ EDF, de Kyrnolia et de la CAPA, les conditions normales d’alimentation en eau potable et en eau brute de la région ajaccienne et de la rive-sud ont été maintenues durant la période.

Dès à présent, l’OEHC et la Collectivité de Corse vont initier les opérations nécessaires à la réhabilitation des installations endommagées.

À moyen terme, les expertises chiffrées permettront d’envisager précisément les travaux à mener, de renforcer les aménagements et les canalisations, et par la suite d’amorcer une réflexion sur la gestion de l’eau du territoire Prunelli /Gravona.