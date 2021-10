Téléthon 2021 : en Corse l'AFM sonne la mobilisation générale

La 35e édition du Téléthon approche à grand pas. Mais avant le 3 et 4 décembre 2021, dates pendant lesquelles se déroulera l'édition 2021 à l'échelle nationale, plusieurs manifestations se dérouleront tout au long du mois d'octobre et de novembre sur le sol insulaire. Cette année marque le retour des évènements de manière physique après une édition 2020 impactée par la crise sanitaire. De quoi faire revenir la lueur d'espoir que représente le Téléthon pour la recherche médicale.

Hasard du calendrier ou pas, la thématique principale cette année est celle de la lumière, « pour mettre un grand coup de projecteurs sur les bénévoles, les maladies et les victoires de la recherche », déclarait ce mardi 5 octobre Mattea Filippi, responsable du secteur et du partenariat, lors d'un point presse à l'hôtel la Madrague de Lucciana.