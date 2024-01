Teatru : le Molière du meilleur seul-en-scène ce mardi à L'Alb'oru

« On passe du tragique au comique et on écoute avec attention cet homme qui a tant envie de nous parler de ses tourments. Ce regard masculin posé sur la FIV, jamais scabreux, toujours sensible, se révèle captivant » déclarait le journal Le Monde en 2022, à la sortie de ce spectacle. « La métamorphose des cigognes » est l’histoire violente, et légère à la fois, d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant un peu plus d’une heure, ce jeune quadra à l’allure de Ben Stiller, essaye de suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par fécondation in vitro. Au gré des apparitions de personnages qui se veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques – l’ami qui lui conseille de ne penser que « mécanique », son psy québécois, son médecin, un présentateur télé –, Marc Arnaud, auteur de ce spectacle autobiographique, poétise une situation plus que triviale et fait de l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique de son imagination. Ce comédien qui a fait quelques apparitions au cinéma est un habitué des planches. Après avoir débuté chez lui, en Vendée, au Puy du fou, il a rapidement rejoint la capitale pour briller sur scène. On l'a notamment vu dans Machine sans cible de Gildas Milin (Festival d'Avignon), Phèdre mise en scène par Thomas Bouvet (Théâtre de Vanves), ou encore Le Misanthrope mise en scène par Thibault Perrenoud.