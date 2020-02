Tags insultants : rassemblement de soutien à RCFM

La semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, des propos injurieux, insultants et menaçants ont été inscrits sur le mur des locaux de RCFM. Les tags étaient notamment destinés au directeur de la radio, Franck Lidon : "Je pense que c'est nauséabond".

Aujourd'hui a été organisé à l'initiative du personnel, des élus et des organisations syndicales, un rassemblement de soutien devant leurs locaux à Bastia.

Parmi les personnalités politiques, syndicales et associatives étaient aussi présents bon nombre de confrères des médias insulaires et de fidèles auditeurs.

En outre, Jean Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, avait fait le déplacement : "Il ne peut y avoir qu'une condamnation immédiate, claire et déterminée. On ne peut pas accepter ça et nous ne l'acceptons pas."