Taekwondo : le CT Bastia en mode «continuité »

«Après une rentrée pas comme les autres avec la mise en place des protocoles sanitaires à respecter afin de permettre aux adhérents de pratiquer le plus sereinement possible, l’annulation de la fête du sport de Bastia, les anciens ainsi que les nouveaux élèves avaient repris le chemin du Dojang mais après seulement deux mois de pratique, un nouveau confinement a stoppé tout les entrainements en salle » souligne Olivier Santarelli, 5ème dan, responsable du club. Il en fallait toutefois beaucoup plus pour faire baisser les bras au dynamique instructeur et le CTB a su s’adapter et continuer à travailler en proposant des cours en visioconférences. «Nous avons même proposé à nos élèves deux cours, enfants, ados-adultes, par semaine, en visioconférences avec le Grand Maitre Park Moon Soo, 8ème Dan de la discipline. Une véritable chance ».





Un programme qui a pu se faire en association avec toutes les écoles du Grand Maître dont les professeurs sont issus : Ecoles de Me Thanh Nguyen de Lille, de Me El Kellani de Saint Laurent du Var, de Me Bourdes de Millau, écoles d’Arles, de Suisse, de Bordeaux, de Bastia-Borgo et tous les élèves de Maître Park. «Pour nous c’est une véritable chance d’avoir notre Grand Maitre à nos cotés en cette période pour nous épauler, nous conseiller, nous permettre de continuer à travailler et progresser malgré cette situation particulière » se réjouit Olivier Santarelli. «Ces cours en visioconférences restent un outil qui nous permet de garder le contact avec nos élèves, de proposer un palliatif aux entraînements. Lors du dernier cours avec le Grand Maître, nous avons comptabilisé 128 connexions, ce qui représente environ 180 personnes à suivre l’entrainement. Personnellement je propose également des cours théoriques sur la réglementation, les attentes des jurys en passage de grade fédéral, mais aussi sur l’histoire de la Corée et du Taekwondo ».





Le CTB est un club dynamique et performant et compte parmi ses licenciés, Catherine Battesti, 3ème dan, responsable et formatrice de la filière de formation enseignant à la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées. Elle intervient notamment sur la réglementation auprès des adhérents. «Nous avons aussi mis en place une intervention de notre jeune athlète de haut niveau et également arbitre de région, Francesca-Maria Franceschi qui a présenté un module sur la règlementation d’arbitrage. Nous proposons ainsi à tous nos élèves, suivant leurs échéances personnelles, leur âge ou leurs années de pratiques, de multiples thèmes car la connaissance ne s’arrête pas seulement au travail physique, à celui du corps mais aussi au travail intellectuel afin d’acquérir des connaissances sur l’histoire, les origines, les valeurs de notre art martial ».





Depuis quelques jours, en parallèle à ces cours en visioconférence, Francesca Maria a pu retrouver le chemin de la salle d’entrainement, étant pour la deuxième saison consécutive qualifiée d’athlète de haut niveau, puisqu’en catégorie «sportif Espoir» de la Fédération. Lou Neuville, étudiante en STAPS à Corte, a elle aussi retrouvé la salle à Bastia, conformément à la réglementation en vigueur et tout en respectant les consignes et gestes barrières imposés. «Nous avons mis en place pas moins de trois séances par semaine, incluant de la préparation physique, du travail technique et tactique. En tant qu’athlète de haut niveau, Francesca Maria se doit de garder le contact avec l’effort et la dureté des entraînements. La présence de Lou en tant que sparring-partner, par son niveau de combattante, me permet de mettre en place des séances afin d’améliorer et d’optimiser des phases de combats bien précises».





Le Centre Taekwondo Bastia, ses dirigeants, ses bénévoles et ses adhérents, tiennent aussi à remercier La ligue Corse de Taekwondo et notamment sa présidente, Nathalie Guyonvarho, fraichement réélue, mais également la Communauté d’Agglomération de Bastia et la Collectivité Territoriale de Corse, «pour l’écoute, l’aide et les actions misent en place envers les différentes associations afin de leur permettre de continuer à exister en cette période exceptionnelle ».