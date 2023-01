TRIBUNE - Réforme des retraites : "A ghjuventù corsa unita contru à a riforma di e ritirate !"

Uniti per l’emancipazione suciale !

Le 10 janvier dernier, le Gouvernement a, une fois de plus, fait le choix de la brutalité sociale en annonçant le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et en augmentant la durée de cotisation.Toutes celles et ceux dont les métiers sont les plus pénibles, et dont l’espérance de vie est la plus faible, les travailleurs précaires, les femmes aux carrières hachées, celles et ceux dont la carrière professionnelle commence plus tôt, seront frappés par ces annonces. De facto, c’est le montant des pensions qui baissera pour celles et ceux qui ne pourront pas travailler jusqu’à 64 ans et qui seront donc contraints d’accepter de partir avec une retraite incomplète. Nous ne saurions oublier que les personnes les plus pauvres vivent significativement moins longtemps que les plus riches.Nous ne saurions oublier que l’espérance de vie en bonne santé en France stagne autour de 63 ans. Cette réforme va faire croître les rangs des personnes âgées sans emploi ni retraite, puisqu’il est anticipé que deux tiers seulement des personnes ayant entre 62 et 64 ans pourront trouver un emploi et travailler. Rien n’est prévu pour favoriser l’emploi de ces personnes dans le rural. Quant à l’argument selon lequel il faudrait travailler plus longtemps car nous vivons plus longtemps, il a déjà servi à justifier les réformes précédentes, tant et si bien que l’âge de départ à la retraite a augmenté plus vite que l’espérance de vie ! En 2010 la durée moyenne d’une retraite était de 25 ans et elle ne serait plus que de 23 ans avec cette réforme.Autres victimes directes de cette réforme : les personnes qui fournissent au quotidien des soins à leurs proches en situation de dépendance. Reculer l’âge de départ à la retraite, c’est condamner ceux qui auraient pu être les jeunes retraités de demain à la précarité, et fragiliser encore plus, par ricochet, les parents dont ils ont souvent la charge. La Corse, rappelons-le, comptera 6000 personnes âgées en situation de dépendance en plus d’ici 2030 (INSEE, 2019).Rien ne justifie une telle réforme. Le futur déficit que le gouvernement dénonce à longueur de journée est dérisoire si on le rapporte au coût total du système des retraites. Au demeurant, d’autres solutions existent et auraient dû être envisagées, à commencer par une augmentation conséquente des salaires ou une augmentation mesurée des cotisations. En réalité, cette réforme n’est qu’un éventail permettant au Gouvernement de réaliser plusieurs milliards d’euros d’économies sur le dos des retraités et des travailleurs, pour financer des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, comme cela est expliqué dans le programme de stabilité envoyé à la Commission européenne en juin 2022.Par cette tribune nous affirmons la ferme opposition de la jeunesse corse à cette réforme antisociale. Nous sommes militantes et militants syndicaux, associatifs et politiques, ou simples citoyens soucieux de notre avenir et nous refusons cette loi ingrate qu’entend nous imposer Emmanuel Macron. C’est pourquoi nous appelons la population insulaire à participer à toutes les mobilisations décidées par l’intersyndicale professionnelle et à faire bloc, par delà les clivages partisans, contre cette réforme dont nous risquons toutes et tous de souffrir.