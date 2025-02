Sylvain Tapiero : l'artiste autodidacte dévoile son univers à l'Appuntu de Bastia

Depuis plus de 30 ans, Sylvain Tapiero sculpte, peint et dessine. Une passion née presque par hasard, alors qu’il n’était qu’un jeune homme d’une vingtaine d’années. « Un jour, ma belle-sœur m’a apporté un pain de terre et c’est là que j’ai commencé à modeler des santons et de petites figurines. » Dès lors, il se plonge dans l’art, se documente, explore des livres et expérimente différentes techniques pour affiner son travail. « Du modelage, je suis ensuite passé à la peinture acrylique, mêlant pigments, chaux et autres matières diverses. »



Son amour pour l’art l’a également poussé à s’essayer à la sculpture et à composer des pastels. « Mes sculptures, je les réalise sous plusieurs formes : taille directe avec des matières tendres, ou après avoir fait un moule pour les matières plus dures. Comme pour mes toiles, ce sont des créations personnelles ou des reproductions. »



L'inspiration de Sylvain Tapiero est multiple et variée : objets, portraits, scènes de rue, monuments. « C’est instinctif, selon l’envie, je travaille et retravaille une œuvre. » L’artiste va jusqu’à encadrer ses toiles lui-même, en utilisant des matériaux recyclés comme le bois ou le PVC. « Les cadres, je les conçois moi-même avec des matériaux recyclés. »



En trois décennies de travail, Sylvain Tapiero a créé plus d’une centaine d’œuvres, utilisant des matériaux aussi divers que le fusain, l’enduit, la peinture, l’argile ou encore le marbre. Son amour des pierres se reflète particulièrement dans ses sculptures, où il se concentre sur les visages et les émotions, insufflant la vie dans la pierre.



Responsable du service maçonnerie à la mairie de Bastia, Sylvain Tapiero participe, trois à quatre fois par an, aux chantiers jeunesse organisés par le Pôle jeunesse et loisirs de la ville. Ces chantiers permettent à des collégiens issus de quartiers prioritaires de s’engager dans des projets patrimoniaux collectifs, comme la restauration de fontaines, murs anciens ou ponts. « Ce sont des moments importants de partage avec les jeunes. On restaure des éléments du patrimoine et je sème mon expérience et mon savoir. Certains jeunes sont très réceptifs. C’est un travail qui demande une préparation minutieuse en amont, et souvent très gratifiant à l’issue. »



Les œuvres de Sylvain Tapiero ont déjà été récompensées par plusieurs prix. Cette exposition, à découvrir jusqu'au 28 février à l'Appuntu, présente une belle palette de son talent.



L'APPUNTU - Salle EXPO - 3 Rue des Mulets - 20200 Bastia