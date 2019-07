SupDesign, la première école de design corse, est ajaccienne

Revenons quelques années en arrière. Alors que Marina Martelli était en train de se former par correspondance avant de pouvoir intégrer l’école de ses rêves à Bordeaux (IBSM, Institut Bordelais de Stylisme Modélisme), la jeune apprentie designer s’était dite que “Le design c’est un métier très large, ça couvre tout. Et c’est dommage, au vu du potentiel de la Corse, d’avoir du mal à accéder à une école de design.”“Au début c’était une idée un peu folle, je disais que ça serait bien de créer une école de design en Corse mais je pensais pas que ça serait moi qui le ferait. J’ai commencé à en parler notamment à la M3E, la pépinière d’entreprises de la CAPA que j’ai intégré il y a 2 ans et qui ils m’ont dit “Fais-le” et très rapidement c’est devenu concret.”En effet car en juillet 2018, les élus de la CAPA ont voté une aide à l’immobilier d’entreprises au profit de “Territoire Design”, le pôle design qui contient la futur école SupDesign. La CAPA étant locataire de 994m2 de locaux situés au lieu-dit Stiletto à Mezzavia, elle a décidé d’en octroyer 321m2, sous-loués avec 37% de réfaction de loyer. Tout cela au profit de l’ambition d’ouverture nationale de la nouvelle école privée.“Le but est de créer un réseau qui permettra à ces jeunes talents de s’installer en Corse.”Les effectifs maximum sont de 10 élèves pour la première année. Ces élèves déjà inscritstouchent à plusieurs domaines comme la mode, le numérique, l’automobile, etc. Ces étudiants bénéficieront donc de 35 heures de cours par semaine du lundi au samedi matin avec plus de 10 enseignants corses entrepreneurs comme la designer Claire Chinellato, l’architecte Jean-Yves Jassois ou le créateur Jean-Luc Alfonsi. La marraine de la promo 2019-2020 est Katia Maïboroda, architecte et directrice du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de Corse-du-Sud.L’école met l’accent sur l’ouverture grâce à un partenariat avec 8 écoles du continent reconnues comme IBSM (mode), EMC (multimédia), Strate (design général) et l’École de Condé (arts graphiques). Ces écoles, qui ont entièrement validé le programme proposé par SupDesign, interviendront toute l’année afin de permettre aux étudiants un meilleur échange et ainsi les préparer aisément pour les concours d’admission de l’école de design spécialisée de leur choix à sortie de la préparatoire.“C’est vrai que toutes les écoles peuvent accepter une mise à niveau, privé comme public. Si votre book montre que vous avez le niveau, votre provenance importe peu. Les partenariats sont censés faciliter davantage la transition. Tous les domaines seront représentés, les écoles se déplacent sur Ajaccio et les étudiants peuvent ainsi faire la passerelle.”Et dans le cadre de leur formation, les étudiants travailleront avec deux entreprises partenaires majeures comme Air Corsica et la start up Appe Bike.L’école propose également des formations professionnelles qui vont de 1 journée complète à 4 mois en cours du soir. C’est une formation sans réels pré-requis qui touche à tous les domaines.Les prix de la formation vont de 5900€ l'année de prépa et 500€ en moyenne pour une formation de 4 mois en cours du soir.Pour ceux qui ne sont pas encore encore inscrit, vous avez jusqu’à la mi-août pour le faire sur https://www.supdesign.corsica/admissions/