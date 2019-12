Succès à Calvi pour le forum « les Professionn’ELLES »

La deuxième édition du forum « les Professionn’ELLES » a eu lieu récemment au mess officiers à la citadelle de Calvi.



Ce projet entre dans le cadre du plan familles du ministère des armées, et permet de prendre en compte la problématique de l’emploi des conjoints.







Mise en place à l’initiative du colonel Christophe de La Chapelle, Chef de Corps du 2ème REP, la journée a été organisée par son épouse Magali et madame Nathalie Dampierre, épouse du lieutenant-colonel Lancelot Dampierre, commandant en second du régiment.







Cette rencontre au profit des épouses et compagnes du régiment en questionnement sur le sujet de l’emploi a connu un franc succès.







Réunissant une cinquantaine de participantes et d’intervenants, le forum s’est articulé autour de témoignages et d’ateliers concrets tels que « créer son entreprise », « financer un projet », « comment utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître son entreprise », « réaliser un bilan, atouts et compétences »...







Tant de questions qui ont trouvé réponses grâce à la qualité des intervenants : Mme Vanessa Chiemcik de Pôle Emploi, Mme Cathy Castellani de la Chambre de Commerce et d'Industrie, M. Serge Palandri de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, M. Raphaël Benda, cadre dirigeant chez AXA France, Mme Valérie Buttafoghi, Ambassadrice de chez Younique et Cap Beauty, Mme Sandra Marchetti du BGE et M. Florian Cochet de la Couveuse d'Entreprise de Corse, le Caporal-chef Oliveira, photographe, Yasmina Ciobaca de Châtaigne et Clémentine, Astrid Boyard de Baptême Box.