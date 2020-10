StopCovid devient TousAntiCovid. La nouvelle application de traçage de contacts est-elle vraiment utile ?

La nouvelle application de traçage de contacts est-elle vraiment utile ?

Après l'échec de la première version de l'application de traçage des cas contacts, le gouvernement a lancé ce 22 octobre deuxième version de l'appli TousAntiCovid, disponible pour les smartphones iOS et Android (pour les personnes ayant déjà téléchargé StopCovid, une simple mise à jour permettra de la transformer automatiquement en la version plus récente).Cette application servira à avertir son utilisateur s’il a été en contact avec une personne positive au Covid-19, grâce à la technologie Bluetooth. Il faut donc, pour qu’elle soit efficace, activer le Bluetooth sur son téléphone, puis lancer l’application, activer le suivi et puis la laisser ouverte.Avec un interface et un logo différents ainsi que des fonctionnalités inédites ce vendredi à 18h30 3.437.000de français avaient déjà téléchargé TousAntiCovid et de 889 cas notifiés grâce à son action – qui inclut les 2,7 millions de téléchargements enregistrés par StopCovid, lancée au début de juin.Lorsque deux téléphones se croisent pendant au moins 15 minutes à moins d’un mètre, chacun enregistre l’autre dans l’historique de son application de manière cryptée. Cela permet rétrospectivement que, lorsqu’une personne se déclare positive dans l’application, l’ensemble des utilisateurs de TousAntiCovid qu’elle a croisé soit prévenus. Les téléphones doivent être à proximité pendant au moins 15 minutes à une distance inférieure à un mètre. Ces critères sont définis par le ministère des Solidarités et de la Santé et pourront évoluer dans le temps en fonction de la connaissance de l’épidémie.Quand une personne est testée positive, elle reçoit un code à usage unique avec son résultat de test. Si elle le souhaite, elle peut alors utiliser ce code pour signaler dans l’application qu’elle a été testée positive.Les personnes alertées par l’application sont invitées à s’isoler et à effectuer un test de dépistage. Elles seront prises en charge de façon prioritaire comme toutes les personnes contact. Pour toute question en cas de doute sur la marche à suivre il est possible d’appeler le 0 800 130 000.La technologie utilisée est celle du Bluetooth uniquement. Le Gouvernement a décidé de ne pas recourir à des technologies utilisant la géolocalisation des personnes.Sur son site le gouvernement indique que l'application intervient en complément et au service de la méthode traditionnelle de suivi des contacts et est couplée à de l’épidémiologie de terrain, pour garantir le suivi des personnes contacts et permettre d’intervenir au plus tôt pour isoler les personnes symptomatiques. TousAntiCovida comme objectif d'identifier plus vite les cas contacts qui seront par ailleurs identifiés par les enquêtes réalisées par les médecins et par l’Assurance maladie et de pouvoir alerter des contacts que les personnes ne connaissent pas (les personnes croisées dans les transports en commun ou au supermarché par exemple).