Stéphane De Groodt au Théâtre Empire d'Ajaccio avec "Un léger doute"

Que reste-t-il d’un acteur lorsqu’il n’a plus de public pour donner vie à ses personnages ? C’est la question au centre de Un Léger Doute, la première pièce écrite et interprétée par Stéphane De Groodt, qui sera jouée le mardi 5 novembre à 20h30 au Théâtre Empire. Dans ce voyage absurde, l’humoriste belge plonge les spectateurs dans un univers où la comédie et la vie s’entremêlent, dans une mise en scène qui laisse place au doute.



Sous la direction de Jérémie Lippmann, Stéphane De Groodt, accompagné de Constance Dollé, Julien Boisselier et Anne Benoît, offre une performance singulière, où les identités se confondent entre personnages et interprètes. La scénographie de Jacques Gabel, rehaussée par la lumière de Jean-Pascal Pracht et les costumes de Laurent Mercier, ajoute une dimension envoûtante à ce jeu de miroir entre fiction et réalité.



Les critiques sont déjà dithyrambiques. Le Parisien loue des répliques "pleines d'esprit et cinglantes" et souligne le talent de De Groodt, qui maîtrise l’absurde et les jeux de mots. Gala parle d'une pièce "drôle et profonde" tandis que Téléramasalue un "quatuor de choc". Le Figaro Magazine et Figaro & Vous voient dans Un Léger Doute une œuvre à l'ingéniosité rare, mêlant humour et schizophrénie pour une expérience unique au théâtre.



Avec cette pièce, Stéphane De Groodt signe un hommage original à l’art de la comédie, interrogeant la nature même du théâtre dans une mise en scène captivante et jubilatoire. Rendez-vous donc le 5 novembre au Théâtre Empire pour un spectacle qui promet de faire rire, réfléchir, et peut-être même… douter.