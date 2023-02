Sporting : la douche froide face Quevilly Rouen (0-1)

Les Bastiais rentraient bien dans le match mais face à des Normands qui quadrillaient bien le terrain, ils ne pouvaient mettre en place leur jeu. Techniquement les visiteurs donnaient du fil à retordre aux locaux et sur un centre de leur ailier gauche, Soumare, le ballon était dévié dans ses buts par Guidi (22ème). Menés 1 – 0 le match devenait de plus en plus compliqué pour les joueurs de Régis Brouard qui parvenaient même parfois difficilement à pénétrer dans les 30 m adverses. 0-1 c’était le score à la pause.

Le scénario était le même en seconde période où les coéquipiers de Vincent continuaient à buter sur un véritable rideau jaune. Les Bastiais tentaient, essayaient, en vain.

Pire, ils devaient terminer la partie à 10 après l’expulsion de Sainati (2 cartons jaunes) à la 79ème.

Quevilly reculait, les bastiais dominaient mais sans pouvoir conclure.

En contres les joueurs d’Echouafni étaient dangereux et dans les dernières minutes ils trouvaient la transversale de Boucher. La fin de match était très physique, hachés, dominée par les Corses mais en vain. Après Caen, les Bastiais subissaient la loi d’autres Normands marquant un gros coup d’arrêt au classement.

Les joueurs de Claude Ferrandi devront se ressaisir samedi prochain contre Guingamp, à Furiani





Feuille de match

23ème journée de Ligue 2

SC Bastia 0 - 1 Quevilly Rouen Métropole ( 0 -1 )

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : Beau

Spectateurs : environ 8826



Arbitre : Mikael Lesage

Arbitre assistant : Stephan Luzi

Arbitre assistant : Camille Soriano

4ème arbitre : Kévin Barbin



Buts :

Guidi (22ème csc) pour QRM



Avertissements :

Sidibe (49ème) - Yann Boé-Kane (91) pour Quevilly

Drame (28ème) - Sainati (58ème) pour SCB



Exclusion : Sainati (79ème) 2ème carton jaune.





SCB : Boucher – Drame (38ème Magri) – Guidi – Van Den Kerkhof – Sainati – Tavares – Vincent (c) – Salles Lamonge (Santelli 60ème ) – Ducrocq – Alfarela (Bohnert 60ème) – Djoco (Baï 60ème) .

Entr. : Régis Brouard





QRM: Lemaitre – Sissoko – Cissokho – Diedhiou (Boe kane 82ème) – Pendant – Pierret – Sidibe – Bangre – Gbelle (c) – Mafouta (Yung 82ème) – Soumare.

Entr. : Olivier Echouafni





Le film du match

Coup d’envoi donné par Bastia.

1ère période

8ème : Centre de Van Den Kerkhof (SCB) de la droite. Le gardien Lemaitre s’empare du ballon au 1er poteau.

12ème : Coup-franc de Salles Lamonge (SCB) de la gauche. Vincent récupère le cuir mais il passe à côté.

19ème : Tir en pivot de Mafouta dans la surface bastiaise mais Sainati (SCB) renvoie le ballon.

BUT 22ème : Sur un centre de la gauche de Soumare (QRM), Guidi dévie le ballon dans ses propres buts.

30ème : Sur un centre de Tavares (SCB) de la gauche, Djoco est «trop petit » pour reprendre le ballon de la tête.

34ème : Claquette du gardien Boucher (SCB) sur un tir tendu des 30 m de GBelle.

2ème période

53ème : Mamady Bangré (QRM) s’essaye du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation bastiaise mais le ballon s’échappe dans les airs.

65ème : Arrêt du gardien Boucher (SCB) sur un tir de Sidibe au point de penalty.

72ème : Santelli (SCB) tente un retourné acrobatique dans la surface sur une passe de Bohnert, mais le gardien Lemaitre dévie le ballon en corner.

74ème : Nouvelle tentative de Santelli. Son centre/tir de la droite est boxé par le gardien normand.

78ème : Coup-franc de Vincent (SCB) des 35 m dans les gants de Lemaitre.

80ème : Balthazar Pierret (QRM) tente sa chance dans la surface bastiaise mais le cuir passe à côté.

81ème : Sur un fort pressing normand, Mafouta (QRM) expédie le ballon sur la transversale de Boucher.

90+2 ème : Tir de Vincent des 20 m bien capté par Lemaitre.



Ils ont dit

Régis Brouard

Victoire méritée pour Quevilly. Ils ont été meilleurs dans tous les compartiments du jeu. C’est sous ma responsabilité, c’est ma faute. On s’est procuré très peu occasions, il n’y a pas eu d’enchainement, on a tenté des choses ça n’a pas fonctionné. C’est ma faute »



Olivier Echouafni, entraineur QRM

«On savait que ce serait difficile. Il fallait être costauds défensivement et on a montré ce soir des valeurs incroyables. On a été récompensés justement en étant très efficaces. On avait un plan de jeu précis et on l’a mis en place. Etre costauds et se créer des occasions. On a bloqué les couloirs, évité les centres. On a montré du caractère. C’est une bonne opération pour le maintien. Mais ce championnat est très serré. Tout le monde peut battre tout le monde. »