Sporting de Bastia : la bonne opération au Mans (1-3)

MMArena, Le Mans FC : 1 SC Bastia : 3 (0-2)

Buts pour Le Mans : Julio (64e) sur penalty

Pour le SC Bastia : Bocognano (3e), Robic (30e), Diongue (90e)

Arbitre : Faouzi Benchabane

Avertissements au Mans : Avounou (15e),Gope-Fenepe (58e), Lemonnier (90e)

Au SC Bastia : Robic (28e), Vincensini (77e), Santelli (88e)





FC Le Mans

Patron, Youssouf, Costa, Lemonnier, Vardin puis Veigneau (46e), Bernaeur puis Gope-Fenepej (46e), Etuin, Avounou puis Yoke (82e), Brahimi, Donisa, Tomi





SC Bastia

Vincensini, Le Cardinal, Bocognano, Guidi, Quemper, Salles-Lamonge, Ducrocq puis Diongue (44e), Vincent, Robic puis Guibert (85e), Schur, Da Silva puis Santelli (70e)



Le Sporting a entamé son match face au Mans comme il l'avait fait face au Red Star : à 100 à l'heure.

Moins de trois minutes après le début de la rencontre il menait, déjà, à la marque grâce à la tête d'or de Yannick Bocognano qui reprenait superbement un corner de Salles-Lamonge.

Et ça faisait 1 à 0 pour le Sporting qui ne pouvait rêver de meilleure entame de match sur la pelouse du MMArena où les supporters manceaux, masqués, ne manquaient pas de donner de la voix.

Vincensini était ainsi contraint de boxer un coup franc de Youssouf et les locaux toujours portés par leur public prenaient leurs chances par Julio mais cela n'allait pas bien loin, ce dont les Corses ne se plaignaient pas, bien au contraire.

D'autant qu'à la demi-heure de jeu le match semblait, déjà, basculer du côté des visiteurs avec ce but du rusé Robic, consécutif à un nouveau coup de pied arrêté, un corner en l'occurrence, des Corses sur lequel Le Cardinal avait placé une première tête repoussée par Patron.



C'est plus que ce pouvaient en supporter les joueurs manceaux qui par l'intermédiaire de Brahimi puis Donisa ou bien encore Avounou et Tomi tentaient de revenir dans le match mais le Sporting à l'image de Bocognano ne rompait pas. Il allait même jusqu'à la pause et en contre par Da Silva faire trembler Le Mans.



A la reprise les Corses toujours dans les mêmes dispositions obligeaient Patron à une claquette après une frappe de Vincent, mais c'est le Mans FC qui, cette fois, se montrait le plus entreprenant jusqu'à obtenir et transformer ce penalty par Julio quelques minutes après l'heure de jeu.

Et si le Sporting de Bastia demeurait toujours menaçant - il fallait tout le sang-froid de Lemonnier pour éviter au Mans d'encaisser un troisième but- à l'entame des dernières 20 minutes de la partie c'est le "rouge" du Mans que l'on voyait le plus souvent en action au MMArena.

L'objectif des locaux était clair : refaire le terrain perdu et, pourquoi pas?, inverser le résultat.

La suite vous la connaissez.

Force est, en effet, restée au Sporting qui a enfoncé le clou en toute fin de match par l'intermédiaire de Diongue, et du même coup a effacé de bien belle façon sa contre performance, récente, face à Boulogne.