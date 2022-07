Sport automobile : le Tour de Corse historique revient pour la 22e fois

Ça y est nous y sommes, et même si les moteurs ne sont pas en train de vrombir le premier tour de clé du Tour de Corse Historique 2022 a été donné en fin de matinée dans la salle du conseil municipal de Porto-Vecchio lors d'une conférence de presse lançant officiellement la 22e édition. Celle-ci s'est déroulée en présence du premier magistrat Jean-Christophe Angelini, de l'ensemble de l'équipe d'organisation, avec à sa tête José Andreani, des élus en charge des sports et du tourisme, des partenaires, de l'office du tourisme, mais aussi des pilotes à l'image d'Olivier Capanaccia et de Christophe Casanova..

Une 22e version qui se déroulera du 2 au 8 octobre prochain et qui va rassembler 380 autos au départ de Porto-Vecchio. Un total qui constitue le plus simplement du monde, le nouveau record en termes de participation. Quand on sait que l'année passée le record de participation avait déjà été battu avec 350 inscrits cela donne un peu plus toute la dimension internationale de ce rallye qui va rassembler cette année 21 nationalités. De manière évidente, le Tour de Corse Historique a franchi, lors des ces dernières éditions, des étapes décisives qui lui permettent aujourd'hui d'avoir la reconnaissance du monde de l'Historique dans son ensemble. Pour preuve 530 demandes d'inscription sont parvenues aux organisateurs.

Cinq étapes et 19 spéciales

Le 22e Tour de Corse Historique se déroulera sur un total de 1.034 kilomètres dont 382 seront réservés aux tronçons chronométrés eux-mêmes répartis en 19 épreuves spéciales. Les journées du dimanche 2 et lundi 3 octobre verront les équipages satisfaire aux vérifications techniques et administratives, avant, le mardi 4 octobre, d'entrer dans le vif du sujet avec la première étape composée de trois spéciales au sein d'une boucle Porto-Vecchio- Porto-Vecchio. Cette entrée en matière plutôt light précédera la journée du mercredi 5 octobre avec la deuxième étape entre Porto-Vecchio et Borgo. Le jeudi 6 octobre, les équipages auront quatre nouvelles spéciales à effectuer pour rallier Calvi terme de cette troisième journée. Le vendredi 7 octobre, le Tour de Corse fera son retour dans le Sud de la Corse avec l'avant-dernière étape Calvi - Propriano . Enfin le samedi 8 octobre sera l'heure du dénouement avec la 19e et dernière spéciale en descente Bavella-Kamiesch. Il sera alors temps de rejoindre le parc fermé sur la marine de Porto-Vecchio où tout aura débuté le 4 octobre pour s'achever en ce samedi 8 octobre.