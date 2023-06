Sport automobile : le 23e Tour de Corse Historique sur les fonts baptismaux

Autre signe évocateur de cette popularité transfrontalière de l’épreuve mythique, le fait que quinze nationalités seront présentes.

Toujours au chapitre des chiffres, les concurrents de cette version 2023 devront boucler 395 kilomètres de tronçons chronométrés tout au long de 18 spéciales et cinq étapes.

Tous ces points ont été abordés lors de la conférence de presse à laquelle assistait le premier magistrat de Portivechju Jean-Christophe Angelini avec à ses côtés le sous-préfet de Sartène Gaël Rousseau l’adjointe en charge des sports Véronique Filippi, Marie-Ange Dini et José Andreani leaders de l’équipe d’organisation.

Le président de la Ligue corse de Sport automobile, Daniel Baldassari, ainsi que les partenaires institutionnels et privés et des pilotes à l’image de Thomas Argenti, Joël Marchetti, Patrick Bernardini et Louis Antonini étaient, de la même manière, présents.



Une spéciale de moins qu’en 2022, mais des nouveautés à la pelle

Les équipages auront rendez-vous dès le samedi 7 octobre pour les vérifications administratives et techniques. Le baisser du drapeau aura lieu le mardi 10 octobre avec la première étape Porto-Vecchio – Porto-Vecchio comprenant trois spéciales qui se situeront du côté de la Rocca.

Après ce tour de chauffe, déjà riche d’enseignements, les concurrents régleront la boussole sur le Nord le mercredi 11 octobre pour parvenir à Lucciana, terme de la deuxième étape avec également trois spéciales au menu dont la plus longue du rallye Tallone – Pietra di Verde avec ses 42 kilomètres. Le jeudi 12 octobre, les autos sortiront du parc fermé de Lucciana pour atteindre Calvi, la capitale balanine avec, cette fois, quatre tronçons chronométrés à avaler. Après une nuit de repos en Balagne, le Tour de Corse redescendra par la côte ouest pour atteindre Propriano, terme de la quatrième manche ce vendredi 13 octobre. Peut-être faudra-t-il croiser les doigts ?

Du Valincu il faudra satisfaire à la cinquième et dernière étape avec le retour final vers la Cité du Sel où sera connu, le samedi 14 octobre, le palmarès de cette 23e édition.

Ils seront, donc, 380 au départ entre les VHC, les VHRS et les « Legende ».

Un peloton dense ne manquant pas de qualité et déjà apparaissent, dans les différentes catégories, les noms d’Oreille, Dumas, Botti, Argenti, Agostini, Marchetti, Capanaccia, Vaison, Bernardini, Pieri et bien d’autres.

Une liste qui fleure bon le haut niveau tant il est vrai que le TDCH appartient désormais à un cercle très fermé dans le milieu de l’Historique.



Au-delà de l’épreuve sportive

Le maire de Portivechju, a évoqué le TDCH au-delà de l’unique aspect sportif : « Le Tour de Corse n’est pas seulement, un rendez-vous sportif, il revêt une grande importance au plan économique et populaire. Le Tour de Corse a vu le jour ici à Portivechju, mais il rayonne sur l’ensemble de la Corse en intéressant véritablement l’ensemble des générations. C’est une manifestation d’envergure dont la qualité est reconnue bien au-delà de la Corse ».