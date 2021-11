Sport automobile : la 1ère édition d’« Objectif Rallye » présentée à Corte

« Cette opération de détection privée de jeunes pilotes corses, lancée pour 3 ans, qui se déroulera en février et mars 2022 à Corte, a pour but la découverte de la pratique du sport automobile et notamment des rallyes dans un cadre adapté à l’apprentissage et la détection de jeunes talents insulaires de moins de 27 ans » explique Lucien Marsicano un des instigateurs d’Objectif Rallye avec 2 autres pilotes : Nicolas D’Ulivo et Christophe Casanova.« Lors de ces détections, les candidats auront un parcours chronométré défini sur une piste parsemée de plots avec un départ qui sera donné en voiture arrêtée, moteur en marche et d’une arrivée lancée. Il y aura aussi un entretien avec un jury ».Les inscriptions seront prises à partir du 1décembre sur le site sportauto.corsica où pourra se télécharger le formulaire d’inscription.Lors de ces détections, les candidats, dotés d’un permis B, résidents en Corse et âgés de moins de 27 ans, disposeront d’une voiture d’origine, une Clio 5 grâce au partenaire Euromat.Ces qualifications pour la finale se feront sur deux pistes de 150 m sur l’aérodrome de Corte les 12, 13, 19 et 20 février. 32 candidats seront retenus pour les ½ finales (12 mars) et 5 se retrouveront en finale, dans les conditions d’une course, le 13 mars.« On veut par ce biais favoriser le sport automobile en Corse et permettre son accession à un jeune talentueux » souligne encore Laurent Marsicano.Si ce genre d’opération se déroule déjà sur le continent, les trois organisateurs, membres de l’AS Bastiaise, et en liaison avec la ligue corse de sport automobile, souhaitaient faire une version « nustrale » avec comme parrain Romain di Fante, 20 ans, vainqueur du Renault Clio Trophy France 2021, qui coachera des essais sur la piste de Corte. Le sport automobile étant très prisé sur notre île, les demandes s’annoncent nombreuses. Les organisateurs ont donc limité le nombre d’inscrits à 288.Le lauréat se verra offrir trois rallyes à bord d’une Renault Clio Rally 5 suivie par la structure Casanova Sport Auto pour la saison 2022. Il participera ainsi à la Ronde de la Giraglia (mai 2022), au rallye de Corte (Septembre 2022) et à un rallye national de championnat de 1division se déroulant sur le continent.La dotation comprendra la location de la voiture pour chaque épreuve, les pneus, l’essence, l’équipement pilote et copilote, le déplacement (pour le continent) et l’inscription.Le copilote sera désigné par l’organisation à moins que le jeune vainqueur ait déjà le sien. Car en effet un jeune pilote qui a déjà participé à un rallye peut prétendre à prendre part à cette détection. « En effet même s’il a une certaine expérience, celui-ci sera sur pied d’égalité avec les autres car pilotant une voiture d’origine et sur une piste dotée de plots ce qui est inédit » explique Lucien Marsicano.Sont donc autorisés à participer les jeunes de moins de 27 ans, titulaires ou non d’une licence FFSA.