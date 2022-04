Sport automobile : Jean-Philippe Quilichini sur le podium au rallye de Foligno

Affublé du numéro 1 Jean-Philippe Quilichini, sur la Skoda R5, devait s'illustrer dès le Shakedown de samedi qu'il remportait devant Nicolo Marchioro (Skoda).

Ce dimanche matin on entrait dans le vif du sujet avec les deux tronçons chronométrés à parcourir à trois reprises à savoir Bandita et ses 8,340 kilomètres et Colle Croce avec ses 6,740 kilomètres.

Dès l'ES1 Quilichini s'imposait dans Bandita devant les Skoda d'Alessandro Bettega et Francesco Fanari. Ce dernier allait, dans la foulée, être le plus rapide dans Colle Croce où Quilichini finissait deuxième. Après cette première boucle le pilote Porto-Vecchiais était deuxième du classement provisoire à une seconde de Fanari.





Francesco Fanari poursuivait sa marche en avant en s'adjugeant les deux spéciales de la boucle suivante. Après quatre ES, Francesco Fanari était leader en 22'14''00, devant Jean-Philippe Quilichini (22'20''6) et Alessandro Bettega (22'20''8).

C'est dans le dernier passage dans Bandita, où Bettega s'imposait, que Quilichini perdait sa deuxième place au général.





Le baisser de rideau du rallye et de la saison Race Day avait lieu dans Colle Croce. Francesco Fanari était, de nouveau, le plus rapide.

Au terme des six spéciales la victoire lui revenait en 33'08''1. Alessandro Bettega était second à un peu plus de six secondes, alors que Jean-Philippe Quilichini complétait ce podium transalpin à 17''8