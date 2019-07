Soutenez Corse Net Infos en faisant un don

Rédigé par La rédaction le Vendredi 26 Juillet 2019 à 07:16

CNI, premier pure player de Corse, sous sa forme actuelle en est à sa quatrième année d'existence - le site en a 4 de plus - et son succès d'audience ne se dément pas. Hélas, ses rentrées publicitaires ne lui permettent pas, encore, de faire face à toutes les obligations, que les lecteurs exigent, en retour, de sa part. Aujourd'hui ce pas en avant vers votre satisfaction passe par l'ouverture, après Bastia, d'un local à Ajaccio et par l'engagement de 2 journalistes professionnels. Si vous voulez agir pour l’indépendance et, surtout, la pérennité de notre titre et son expansion, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Comment ?

En nous adressant un don via la plateforme OKpal.

