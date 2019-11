Sous le vent et la pluie le SCB s’impose difficilement face à Shiltigheim

Devant une maigre assistance, le Sporting donnait le coup d’envoi de cette rencontre. Les deux équipes entraient timidement dans la rencontre. 1ère petite alerte sur le but alsacien à la 10ème sur un centre de Cioni de la droite, Schur en déséquilibre sur cette pelouse glissante ne pouvait qu’effleurer le ballon de la tête. Peu à peu les Bastiais s’imposaient dans le camp adverse. A la 12ème minute sur un corner de la gauche de Quemper, Salles Lamonge reprenait le ballon aux 6 m, mais le portier Schilikois repoussait le tir.

Les visiteurs répliquaient par un coup-franc de Martin à 30 m mais sans danger pour Lombard (14ème).

Le jeu sombrait dans la médiocrité, à la défense des 22 acteurs, les conditions météo difficiles : vent et pluie.

A la 38ème les Bastiais se faisaient peur sur une passe en retrait de Quemper pour Lombard. Freiné par la pluie le ballon était récupéré par Zeoula mais le portier bastais faisait écran avec son corps. Ce n’était que partie remise pour les verts.

40ème à l’entrée de la surface bastiaise, Pfrimmer récupérait un ballon relâché par Lombard qui était sorti devant lui. Malgré l’intervention de Le Cardinal, le ballon cadré de l’attaquant alsacien secouait les filets : 0 - 1

Les joueurs de Chabert réagissaient mais ne parvenaient à finir leurs actions. A la 45ème Schur plaçait une superbe tête décroisée au premier poteau mais Gauclin le portier visiteur était sur la trajectoire. Les Bastiais revenaient au score dans les arrêts de jeu sur un coup franc de Salles Lamonge à 30 m. Le ballon parvenait à Etshimi au 2ème poteau qui de la tête mettait le ballon hors de portée de Gauclin. 1 – 1

1 -1 c’était le score à la mi-temps.

A la reprise un coup-franc de Decker obligeait Lombard à se détendre pour éviter le but (47ème). Une minute plus tard c’est Etshimi en bonne position qui se heurtait à Gauclin, dans la surface. La seconde période démarrait sur un bon rythme.

Les bastiais dominaient certes mais n’arrivaient pas à conclure à l’image de cette tête de Etshimi, sur un centre de la droite de Kherbache, juste à coté des buts de Gauclin (52ème).

Les bastiais trouvaient enfin l’ouverture à la 77ème. Kherbache à l’entrée de la surface alsacienne servait Quemper sur la gauche. A la réception du centre de celui-ci , Ben Saada qui remettait pour Mesbah pour le 2ème but bastiais.

Kherbache auteur d’un bon raid sur la gauche avait le 3ème but au bout des crampons mais Martin sauvait sur sa ligne (83ème).

Les 4 minutes de temps additionnel ne changeront rien au score. Petite mais précieuse victoire du SCB

Réactions :

Néo Mesbah (attaquant du SCB, auteur du 2ème but) : « C’était un match compliqué dans des conditions de jeu difficiles, un terrain gras. On a eu des occasions, il a manqué les buts. On empoche les 3 points c’est le plus important. On sait très bien que tous les samedis ce sera comme ça. Il faut savoir ne pas perdre ce genre de match. Personnellement c’était ma rentrée et je ne pouvais espérer mieux ».

Mathieu Chabert (entraîneur du SCB) :

«On gagne c’est le plus important. C’est ce genre de victoire qui compte dans conditions dantesques. En 1ere mi-temps il y a des faits de match qui ne tournent pas pour nous. On se fait punir sur une erreur. On a une grosse capacité de réaction après le but. Cette capacité de réaction est une de nos forces. On sait retourner les situations. On sait réagir mais il faut aussi être capable d’agir. L’équipe a du caractère car ce n’est pas évident de retourner une situation ».



Feuille de Match

12ème journée de National 2

SC Bastia 2 - 1 SC Schiltigheim (1 - 1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle glissante

Temps pluvieux et venté

Spectateurs : 1800 environ.







Arbitre centre : Philippe Lucas

Arbitre assistant 1 : Benjamin Guelfucci

Arbitre assistant 2 : Samuel Fournier



Buts : Pfrimmer (40ème) pour Schiltigheim

Etshimi (45+2) – Mesbah (77ème) pour Bastia



Avertissements : Ahmin (19ème) – Decker (52ème) – Rakotoharisoa (52ème) pour Schiltigheim

Cioni (66ème) – Kherbache (72ème) pour SCB .









SCB : Lombard – Cioni (c)– Bocognano – Le Cardinal – Schur – Moretti – Salles Lamonges – Diongue (Kherbache 28ème) – Quemper – Ben Saada – Etshimi (Mesbah 68ème)

Entr. : M.Chabert



SCS : Gauclin – Ahmin – Decker (c) - Nogueira – Rakotoharisoa – Zeoula – Pfrimmer (Genghini 82ème ) – Toure (Constant 46ème) - Martin – Vidovic – Chakroun (Maisonnette 87ème) .

Entr. : St. Crucet