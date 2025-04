« Sous emprise », Emma Rossi signe un premier roman pour dévoiler l’invisible

L’idée de ce livre ?

Ce livre, le premier que je publie, est né d’un désir de rendre visibles les émotions subtiles. Je voulais offrir des récits qui touchent et éveillent des réflexions sur des réalités souvent invisibles. J’ai souhaité inviter les lecteurs à réfléchir à leur propre parcours, à mieux comprendre leurs émotions et celles des autres. Ce qui m’inspire profondément, ce sont les histoires secrètes que chacun garde en lui, et la richesse des relations humaines.



Un roman ?

Oui, c’est un roman, un drame psychologique. L’écriture est immersive : le récit est au présent pour que le lecteur soit dans l’action. L’originalité du livre réside dans son approche intime. Il ne se limite pas à une narration classique mais propose une véritable exploration émotionnelle, cherchant à dévoiler ce qui se cache derrière les comportements humains. Beaucoup de lecteurs peuvent s’y reconnaître.



L’histoire d’Emma, mais ce n’est pas autobiographique ?

Non. Même si certaines choses m’ont inspirée, ce n’est pas une autobiographie. Emma, le personnage principal, pensait vivre une belle histoire d’amour. Ce qui semblait être un rêve tourne à l’enfer : manipulation, isolement, violences psychologiques…



Vous décrivez notamment la violence psychologique…

Oui, c’est malheureusement très actuel. Beaucoup de gens, hommes comme femmes, vivent ce type de violences – dans leur vie familiale, amicale ou professionnelle. J’ai déjà eu des retours de lecture très forts.



Un livre porteur de message ?

À travers ce roman, j’essaie de donner une voix à ce qui est souvent tu. J’aborde la question de l’emprise psychologique, des relations toxiques, des effets sur l’estime de soi. Ce livre peut toucher toutes celles et ceux qui ont vécu des situations similaires ou qui cherchent à mieux comprendre ce qu’ils vivent. Ce type d’emprise, beaucoup de personnes peuvent la rencontrer, mais n’osent pas en parler, par honte ou peur. Il y a aussi un message d’espoir, autour de la reconstruction.



En couverture, une marionnette…

Oui, c’est une image très forte. On peut tous être manipulés. C’est ce que je voulais faire ressentir dès la couverture.



Ce premier livre en appelle-t-il un autre ?

Oui. À la base, je travaillais sur un thriller psychologique. Mais j’ai terminé Sous emprise plus rapidement que prévu. Je me suis remise sur le thriller, que je devrais publier d’ici quelques mois.