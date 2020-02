Sortie de route à Pietroso : 5 blessés dont deux graves

Ce dimanche peu avant 16h30, un véhicule a effectué une sortie de route, avant de terminer sa chute une centaine de mètres plus bas, commune de Pietroso, lieu-dit "Saparelle".

D'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place par les pompiers.

Deux personnes, deux femmes âgées de 42 et 50 ans ont été éjectées.

Grièvement blessées elles étaient évacuées vers le Centre Hospitalier de Bastia.

A l'intérieur du véhicules, médecin et pompiers ont pris en charge deux autres personnes âgées de 49 et 55 ans, ainsi qu'une fillette, souffrant de contusions diverses.