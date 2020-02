Sedan-Sporting, c'est samedi : 1000 accaniti dans les Ardennes

A Bastia, face à la demande, le club a du affréter 3 avions ce samedi entre Bastia et Charleroi en Belgique, qui feront l’aller-retour dans la journée. Trois avions de 180 places chacun. Deux d’Air Corsica décolleront de Poretta entre 12 et 13 heures et un troisième auprès d’une compagnie privée étrangère, s’envolera aux alentours de 9 heures.

Au total ce sont 540 supporters qui prendront place à bord. Une dizaine de bus les attendront à leur arrivée à l’aéroport de Charleroi, et prendront la direction du mythique stade ardennais Louis-Dugauguez. A ces turchini, en s’ajouteront d’autres qui se déplaceront par leurs propres moyens d’Ajaccio, Calvi et Figari.

A Paris, le club « Turchini 75 » a mis en place deux bus, bus également affrétés dans le nord par l’association des Corses du Nord-Pas de Calais et des belges de « Turchinu Belgicu ».





Selon les dirigeants du club sedanais le parcage qui abritera les supporters corses n’a plus connu une telle affluence de visiteurs depuis que le CSSA est descendu de 1ère division au début de l’année 2000.

De leur coté, les dirigeants du SCB soulignent qu’il s’agira là du plus gros déplacement organisé par le Sporting Club de Bastia depuis la finale de la Coupe de la Ligue en 2015. Et le club de remémorer les différentes vagues bleues sur le continent ces dernières années : 30 000 supporters au stade de France le 11 avril 2015 pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, 4 000 à Monaco lors de la 1/2 finale de cette même Coupe de la Ligue le 4 février 2015, 1000 au stade Geoffroy-Guichard le 27 janvier 2013 pour la rencontre de L1 Saint-Etienne-SCB. Ils étaient aussi un millier le 13 février 2012 à Monaco lors de la 23ème journée de Ligue 2, importante pour la remontée en L1.





On se souviendra aussi des quelque 600 supporters qui avaient traversé la mer le 22 avril 2011 pour se rendre à Fréjus. Ce jour là, en obtenant le partage des points, les joueurs de Frédéric Hantz obtenaient leur billet pour la Ligue 2.

Un tel engouement, comme on dit désormais «Y a qu’ici qu’on voit ça». Un match important certes pour les deux équipes classées premièresà égalité de points, 46, mais qui n’en sera toutefois pas définitif pour la montée en National 1. Un match qui s’annonce difficile face à des Ardennais qui n’ont pas encore connu la défaite cette saison, totalisant 14 victoires et 4 nuls et la meilleure défense avec un seul but encaissé en 18 rencontres.