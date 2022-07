Sécheresse : des mesures de restrictions d'usage de l'eau mises en place en Haute-Corse

L’épisode de sécheresse que connaît actuellement le département, l’analyse de la situation des nappes et des cours d’eau effectuée lors de la dernière réunion conjointe des comités départementaux de suivi de la ressource en eau, le 17 juin dernier, ainsi que les consultations qui ont suivi ont conduit le préfet à placer le département au niveau d’alerte sécheresse et, par conséquent, à mettre en place des restrictions provisoires des usages de l’eau afin de préserver les usages prioritaires, à savoir, la continuité des services publics d’alimentation en eau potable et la préservation des écosystèmes naturels aquatiques.

Les restrictions d'usage de l'eau, applicables dès samedi 2 juillet, concerneront à la fois les propriétaires privés et les collectivités publiques. Il sera notamment interdit, entre 9h00 et 19h00, de laver des véhicules, vidanger ou remplir des piscines et arroser des espaces verts publics et privés.

L'interdiction concerne également l'arrosage des terrains de sport, l'irrigation des cultures maraîchères ou encore le lavage des voies de circulation. "Il est demandé à chacun de faire preuve de civisme et de responsabilité pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de ces mesures", a appelé de ses vœux la préfecture. Des amendes pouvant aller jusqu'à 1500 euros sont prévues pour les contrevenants.