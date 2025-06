"Scola in Festa 2025" : Plus qu'une kermesse, une institution ajaccienne !

Chaque année, l'événement, affectueusement appelé "Scola in Festa", est bien plus qu'une simple kermesse de fin d'année. C'est un véritable rendez-vous incontournable qui, depuis 40 ans, marque la clôture d'une année scolaire riche en apprentissages et en émotions. On y retrouve ce sentiment de "madeleine de Proust", cette douce nostalgie qui pousse de nombreux anciens élèves, devenus parents à leur tour, à inscrire leurs propres enfants dans cette école. C'est un témoignage puissant de confiance et une reconnaissance d'une réputation qui n'est plus à faire.





Pour son édition 2025, le vendredi 27 juin , "Scola in Festa" a, encore une fois, tenu la promesse d'une soirée mémorable, garante de centaines de sourires émerveillés. Parents, frères et sœurs, amis, tous se sont pressés pour assister à la représentation de tableaux chorégraphiques mis en scène par les artistes en herbe, issus des 18 classes de l'école, et leurs professeurs. Chaque prestation est le fruit d'un travail exigeant, d'une collaboration joyeuse et d'une créativité débordante, offrant au public un spectacle vibrant et authentique.





Au-delà des paillettes et des rires, "Scola in Festa" est avant tout un moment de partage et de convivialité, une occasion de célébrer les succès de l'année, de renforcer les liens au sein de la communauté scolaire et de créer de nouveaux souvenirs qui, à coup sûr, resteront gravés dans les mémoires de tous les participants.

Le rideau est tombé très tard ce soir là, et chacun a promis de revenir l'année prochaine.