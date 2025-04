Sauver un hérisson brûlé ou une tortue piégée : en Corse, on forme ceux qui agissent

Et si, demain, un feu de forêt menaçait une zone habitée ? Quels gestes adopter pour secourir un hérisson intoxiqué par les fumées ou une tortue d’Hermann piégée dans le maquis ? C’est pour répondre à cette question souvent oubliée que l’association Wany The Pooh, spécialisée dans le secours animalier post-catastrophes, propose les 5 et 6 avril 2025 une formation inédite à Borgo, ouverte à tous.



Une première en France… née en Haute-Corse

Créée en 2023 Wany The Pooh s’est donnée pour mission de structurer une force de réponse rapide et spécialisée, dédiée aux animaux victimes de catastrophes naturelles. Elle est aujourd’hui la seule en France à agir dans ce domaine. À l’origine du projet, l’émotion provoquée par les incendies dévastateurs en Australie et en Gironde, qui avaient mis en évidence l’absence de dispositif structuré pour prendre en charge la faune en détresse. « Nous avons décidé de nous mobiliser car il n’existait rien d’organisé pour les animaux en contexte de crise, notamment pour la faune sauvage, pourtant très vulnérable », explique l’association. Forte de cette ambition, Wany The Pooh a obtenu l’appui des autorités : la préfecture de Haute-Corse a été la première à avoir pris un arrêté préfectoral autorisant l’association à capturer et transporter des animaux sauvages blessés lors d’événements exceptionnels. Depuis novembre 2024, le siège national de l’association a donc été transféré à Lucciana. « C’est sur l'ile que nous avons reçu notre première vraie reconnaissance. La préfecture a cru en notre projet, et c’est ici que nous avons choisi de nous implanter », souligne l’équipe fondatrice.





Former des citoyens à intervenir sur le terrain

Ouverte à toute personne majeure, la formation ne nécessite aucune expérience préalable. L’objectif est de transmettre les bons gestes : identifier les espèces en détresse, effectuer un triage d’urgence, apprendre les techniques de capture douce et de transport sécurisé. Le tout, dans le strict respect de la réglementation sur la faune sauvage. « C’est une manière d’agir concrètement pour l’environnement, au plus près du terrain. Nos bénévoles viennent d’Ajaccio, Corte, Calvi, mais aussi du continent. Certains prennent le bateau ou l’avion pour participer », souligne l’équipe.



Point d’orgue de ces deux journées : une simulation post-catastrophe menée avec le centre de soins U Pettirossu. Les stagiaires devront évaluer une zone fictive, prendre en charge des animaux blessés, installer une zone de soins mobile et appliquer les protocoles en situation de stress maîtrisé. L’idée ? Préparer les futurs volontaires à intégrer l’Équipe d’Intervention Rapide Wany The Pooh, capable d’appuyer les secours traditionnels dans les zones sinistrées.







La Corse, terrain d’action prioritaire

Si la formation se tient en Corse, c’est aussi parce que l’île est particulièrement exposée aux risques naturels, notamment aux incendies estivaux. « La Corse abrite de nombreuses espèces protégées, comme le milan royal ou la tortue d’Hermann. Ces animaux sont souvent les grands oubliés des bilans post-catastrophes, car très peu recensés », déplore l’association. Les espèces les plus menacées en cas de feu sont les oiseaux du maquis, les petits mammifères comme les hérissons ou les loirs, les chauves-souris, ainsi que les reptiles, souvent incapables de fuir rapidement. « Ces animaux périssent dans l’indifférence, alors que la faune fait partie de notre patrimoine naturel », insiste l’équipe. Des animaux domestiques ou d’élevage peuvent aussi être concernés. « Lorsqu’un feu approche, nous intervenons pour les rapatrier et aider à leur placement temporaire, en coordination avec les éleveurs », précise l’association, qui revendique une action complémentaire aux services de l’État, et conforme aux exigences réglementaires.







Infos ++

Association Wany The Pooh

07.69.94.42.82