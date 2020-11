Sauvegarde des petits commerces : rassemblement devant la sous-préfecture de Calvi

A l'initiative de Marion Giovanelli, gérante d'un salon de coiffure à Calvi, plus de 70 personnes, tous propriétaires de "petits commerces", se sont rassemblées ce lundi à 14 heures devant la sous-préfecture de Calvi pour faire entendre leur voix face aux nouvelles mesures sanitaires prises par le Gouvernement.

Un service d'ordre de la Gendarmerie encadrait ce rassemblement qui se voulait pacifique.

" Bien évidemment nous avons tous conscience que nous sommes face à une crise sanitaire importante et que des mesures s'imposent si l'on veut vaincre ce virus qui fait des ravages ici et ailleurs, mais si aujourd'hui on est là devant la sous-préfecture, c'est parce que l'on a du mal à comprendre certaines décisions qui font que la règle n'est pas la même pour tous. Comme vous le savez, on a déjà eu à subir un premier confinement qui a mis nos commerces en péril. A la sortie de ce confinement on a appliqué les mesures imposées par l'État. Soucieux de la santé de nos clients nous sommes même allés au-delà de ces mesures et cela à un coût. Aujourd'hui, du jour au lendemain, on nous interdit d'exercer alors que d'autres peuvent poursuivre leurs activités. Ces mesures tuent le petit commerce. Ce que nous voulons c'est travailler et sauver les emplois de nos équipes" précise Marion.





De son côté, Florent Farge , sous-préfet de Calvi fait savoir qu'il acceptait de recevoir une délégation composée de 5 personnes, avant de venir à leur rencontre.

Au terme de cet entretien qui aura duré une trentaine de minutes, la délégation ressortait.

Par la voix de Marion Giovanelli et Céline Pellegrini, un compte-rendu de cette entrevue était faite aux commerçants qui attendaient devant les grilles de la sous-préfecture

" Nous tenons d'abord à remercier Monsieur le sous-préfet de Calvi qui a accepté de nous recevoir et qui a écouté avec beaucoup d'attention nos doléances. Il s'est engagé à faire remonter celles-ci auprès du préfet de la Haute-Corse mais a insisté, compte-tenu de la situation, sur la nécessité à observer les mesures sanitaires mises en place au moins pour une quinzaine de jours et qu'ensuite le Gouvernement ferait un point avant de voir si les mesures pourront être allégées ou si au contraire il faudra les maintenir, voir les renforcer.

Il nous a aussi invité à dire le nouveau décret faisant suite aux dernières déclaration hier par le 1er ministre. Celui-ci devrait sortir dans les prochaine heures."





Il a également été question des aides que l'État doit apporter pour sauver le petit commerce, mais là aussi " on nage dans le flou" précise une intervenante.

Pascal Carlotti, conseiller territorial présent au côté de de Dominique Bertoni, conseiller municipal d'opposition à Calvi, a demandé à la délégation si une autre réunion était prévue dans les prochaines semaines. La réponse était négative.

A noter que parmi les commerçants présents nombreux étaient les cafetiers et restaurateurs. Les deux associations de commerçants de Calvi n'étaient pas représentées.