Saint Joseph : la convivialité, enfin, retrouvée à Montemaiò

Après deux années blanches, la Saint Joseph a enfin pu retrouver toute sa convivialité au village de Montemaiò.

À 11heures, dans la chapelle située sur les remparts face au Montegrossu, qui offre une vue à couper le souffle, l'archiprêtre Ange Michel Valery a officié en présence de dizaines de fidèles.

" Joseph est l'époux de la Vierge Marie et le père nourricier de Jésus. C'est une célébration marquante car Joseph est appelé l'homme juste. Il a été attentif à la parole de Dieu. Il a accepté d'accueillir Marie enceinte de l'Esprit Saint. Dans un songe l'ange lui dit de ne pas la répudier car elle porte l'enfant de Dieu. Et il est resté fidèle et confiant" explique le père Valery.

"La Saint Joseph est également un symbole de partage et de convivialité," rappelle Ange-Michel Valery. Et à Montemaiò, chaque occasion est bonne pour se retrouver et partager un moment convivial. "Après deux ans de sevrage, c'est avec grand plaisir que nous pouvons enfin nous retrouver pour fêter à nouveau l'un des Saints Patrons du Village" rapelle Jean-Marc Borri, maire du village.

Pour cela, chacun prépare un plat, une spécialité à mettre sur le buffet improvisé pour l'occasion, où l'on trouve bien évidemment la soupe et la salade de "ceci". "





"À Montemaiò c'est la tradition de manger de la soupe ou de la salade de pois chiches pour la Saint-Joseph. Pourquoi je ne saurais pas vous dire mais c'est la tradition. À Cassani, eux c'est pour la Saint Antoine Abbé. Et toujours à partager ", précisent Antoinette Rocchi, Ursule Francesconi et Françoise Emmanuelli.

Si c'est effectivement un moment de partage pour les gens du village, ça l'est également pour les gens de l'extérieur. " De la commune, de la Balagne mais aussi de toute l'île. Nous avons chaque année des amis qui viennent et reviennent faire la fête avec nous" ajoute Jean-Marc Borri.

Un comptoir, des jeunes et des moins jeunes, quelques guitares et rapidement, la musique s'invite à la fête.

"On passe l'après-midi à chanter tous ensemble. C'est vraiment quelque chose qui manquait. Mais en plus du côté festif, la Saint Joseph nous permet de célébrer la messe dans la chapelle qui lui est dédiée. C'est un lieu magique et c'est encore agréable de pouvoir y chanter durant l'office" précise le maire.