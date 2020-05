SECB : Les socios votent la continuité

A ces élections s’étaient portées candidates, deux listes. Une liste historique avec une majorité du bureau actuel, dont le président, Jean-François Coquery, étoffée de nouveaux membres. Une liste intitulée d’ailleurs « Dalli Bastia ! ». Et une deuxième liste, « Forza Bastia » conduite par Jean-Do Cucchi.Sur les 2387 socios à jours de leur cotisation, 1245 ont participé au vote, soit 52,16%.La liste « Dalli Bastia ! » a remporté une large victoire, recueillant 79,33% des suffrages (971 votes pour) devançant « Forza Bastia » créditée de 20,67% des voix (253 votes).A noter 21 bulletins « blanc »C’est donc dans une certaine continuité que le SECB va poursuivre sa mission en faveur du SCB, et notamment en faveur des jeunes et de la formation. ( voir leur programme .)