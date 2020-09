SCB : Le retour de Flo Raspentino

L’attaquant formé à Marignane avait ensuite évolué à Agde (2010/2011), Nantes (2011/2012), Brest (2012/2013), OM (2012/2013) Bastia (2013/2014 puis 2015/2017), Caen (2014/2015), Dijon (2014/2015), Valenciennes (2018/2019 avec 11 buts marqués).



A 31 ans avec à son crédit 170 matches professionnels, l’ancien joueur des turchini lors des saisons 2013/2014 (5 buts) et 2015 à 2017 (1 but), a trouvé un accord avec le FC Grenoble où il avait signé en en juin 2019, pour rompre son contrat et parapher un contrat de un an avec le SCB.