SCB - Guingamp (0-0), les réactions des entraineurs

Régis Brouard, entraineur SCB : «Je trouve la 1ere mi-temps cohérente par rapport à ce qu’on avait mis en place. On aurait du ouvrir la marque en 1ère période. L’approche était bonne mais je trouve qu’on n’a pas assez frappé au but. Techniquement il y a eu des choses intéressantes. C’était plus compliqué en 2ème période. On a eu du mal à se défaire de cette équipe de Guingamp qui nous a imposé des duels. On a souffert, on a essayé sur des coups. C’était un match haché avec beaucoup de fautes. On a manqué de poids mais on a été solide en défense. Guingamp est une équipe difficile à manœuvrer. Il y avait peut-être un penalty mais le match nul est normal. Ce soir on perd Julien Maggiotti : croisés du genou. Ce sont les aléas. Il faut faire le dos rond et continuer à apprendre »



Stéphane Dumont, entraineur EAG : «En 1ère période on a été fragilisé sur certains coups. On a eu du mal à repousser et à relancer. On est resté solidaire mais on a manqué de maitrise technique. En 2ème période on a eu de vraies situations. Le match s’est emballé. On a eu plus de maitrise avec des temps de possession et des situations. On n’a pas réussi à concrétiser. On est resté solides et cohérents. On s’est accroché pour continuer notre série ».