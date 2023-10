SCB – FC Annecy : Les réactions

Régis Brouard, entraineur SCB :

« Cette victoire fait du bien. On a fait match un match consistant dans l’ensemble avec certes des déchets, des choses qui n’ont pas fonctionné. Annecy presse très très haut. Il fallait faire des décalages mais en période de doute c’est parfois difficile, on manque de confiance, on a peur. En 2ème période on a pris beaucoup de risques pour sortir du pressing. Ce qui m’ennuie c’est qu’on a encore pris un but sur coup de pied arrêté. Je dis chapeau aux joueurs, au club car on a travaillé. Chapeau aux supporters qui sont venus nombreux. Cette victoire va nous permettre de reposer nos têtes. On va reprendre le travail avec sérénité. Sur l’aspect comptable, il faut le dire, ce n’est pas suffisant à ce stade du championnat. On va travailler sur des renforts car on doit le faire. Le club va faire des efforts car on en a besoin ».



Vincent Guyot, entraineur FC Annecy :

« Je pense qu’il y avait quelque chose à faire ce soir. On a fait trop de grosses erreurs pour espérer mieux. Des erreurs en plus qu’on a déjà commises. Des erreurs sur des choses simples, des choses qu’on ne peut pas tolérer. On n’a pas eu l’opportunité de réaliser le 2-2. »