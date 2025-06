SC Bastia : une reprise sous le signe de la canicule

Ils étaient 26 à fouler la pelouse impeccablement verte de l’IGESA ce lundi pour le premier entraînement de la saison 2025-2026. Parmi eux, 23 joueurs de champ et trois gardiens, dont le jeune Lisandru Olmeta, nouvelle recrue à ce poste. Seul absent de marque : le défenseur argentin Facundo Guevara, toujours en phase de rééducation à Capbreton.



Les nouveaux venus – Karamoko, Basset et Olmeta – ont effectué leur première séance sous les ordres de Benoît Tavenot, qui avait également convoqué deux jeunes du centre de formation : Melvin Borne (20 ans), défenseur arrivé de Reims, et David Djédjé (18 ans), déjà intégré au groupe la saison passée.



Une reprise en douceur, rythmée non pas par les traditionnels tours de terrain, mais par des ateliers variés avec et sans ballon. Le préparateur physique Jeannot Akakpo devrait toutefois intensifier la cadence dans les jours à venir, avec une à deux séances quotidiennes.



Le programme de préparation est déjà établi : une mise au vert à Calacuccia à partir du 7 juillet, suivie d’une série de matchs amicaux :



12 juillet : FC Borgo

15 juillet : FC Balagne

19 juillet : Martigues (à Salon-de-Provence)

26 juillet : Montpellier (à Mallemort)

1er ou 2 août : adversaire à déterminer



​La reprise du championnat de Ligue 2 est fixée au 8 août, avec un premier déplacement à Ajaccio. D’ici là, l’effectif pourrait encore évoluer. Le Sporting a déjà vu partir Tavares, Tramoni, Maggiotti et le gardien Maysonnal. Pour l’heure, l’entraîneur se veut clair : « On n’attend plus personne. On a recruté les profils que l’on souhaitait, Nicolas Parravicini doit nous rejoindre ce mardi. On n’a besoin de rien de plus, d’autant que notre masse salariale est encadrée par la DNCG », indique Benoît Tavenot. Mais il reste prudent : « Le problème, c’est qu’on risque d’être attaqués sur certains joueurs. Si on en perd, il faudra réajuster. Mais avec Fred (Antonetti), on a anticipé, tout est calé. » Concernant les objectifs de la saison, l’entraîneur bastiais fixe le cap : « On doit bien préparer cette saison, consolider nos acquis, progresser là où on a péché, notamment en taille et en puissance. L’effectif est équilibré, à moi de trouver les bons réglages. L’objectif, c’est de faire mieux que l’an dernier. »





À l’issue de cette première séance, quelques joueurs ont livré leurs premières impressions



Lisandru Olmeta, 19 ans, gardien :

« C’est une fierté d’être ici, dans un club où mon père a joué. J’ai eu un contact humain exceptionnel avec les dirigeants. Mon objectif, c’est de gagner en expérience aux côtés de joueurs comme Johny Placide. Il faut continuer à travailler. » Et sur les conseils paternels : « On ne parle pas beaucoup de foot. Il m’a juste dit de ne pas me prendre la tête, d’être patient. »



Félix Tomi, 25 ans, attaquant :

« On était heureux de se retrouver, ça fait du bien après plus d’un mois de coupure. La saison dernière était correcte, on espère faire mieux. La préparation ? Ce sera dur avec cette chaleur, mais nécessaire. Elle conditionne toute une saison. »