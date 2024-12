SC Bastia : pas mieux qu'un 0-0 face au Red Star

Stade Bauer, Red Star : 0 SC Bastia : 0

Arbitre : Mikaël Lesage

Avertissements :

Dembi (32e), Meyapya (35e), Mbock (45e), Ifnaoui (65e), Poirier (90+1), Hachem (90+1) au Red Sar; Rodrigues (56e), Etoga (72e) à Bastia



Red Star

Risser - Durivaux, Meyapya, Kouagba (c), Hachem - Dembi, Mbock puis Renel (71e), Eickmayer puis Ifnaoui (62e) - Cissé puis Botella (87e), Durand - Badji puis Benali (71e)





SC Bastia

Placide - Guidi (c), Bonhert, Meynadier, Akueson - Magiotti puis Oulai (87e), Ducrocq, Etoga - Boutrah puis Rodrigues (46e), Cissé puis Blé (80e), Tramoni

puis Tomi (80e)

Si le Red Star a dans l'ensemble dominé les débats en première période et si son jeu plus léché a du séduire les adeptes des beaux échanges et des belles arabesques, c'est paradoxalement le Sporting de Bastia qui à deux reprises a fait passer le frisson sur le stade Bauer.

La première fois ce fut sur cette frappe de Bonher qui prenait la direction de la lucarne gauche de Risser, mais le portier du Red Star se détendait et déviait d'une belle claquette le ballon au-dessus de sa transversale.

Une poignée de minutes plus tard c'était encore le gardien audonien qui empêchait les Corses de prendre l'avantage en gagnant son face-à-face avec Etoga.

A la pause ni les supporters corses et pas davantage ceux des Audoniens n'avaient donc eu l'occasion d'applaudir au but que tous espéraient pour voir leurs favoris respectifs se dégager un tant soit peu de la seconde partie du classement de Ligue 2.