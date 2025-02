SC Bastia : juste fait face Red Star (1- 0)

Stade Armand Cesari à Furiani, SC Bastia 1 - 0 Red Star FC (0-0)

But : Sebas (69e) pour Bastia

Arbitre : Aurélien Petit

Avertissements :

Oulaï (7e) – Boutrah (45+3) – Bohnert (90+1) au SCB

Hachem (36e) au Red Star

Spectateurs : 8657



SCB

Placide (c)– Bonhert – Roncaglia – Akueson – Ariss – Ducrocq – Oulaï (Etoga 80e) – Boutrah – Aiki (Tramoni 46e)– Sebas (Cisse 84e) – Blé (Maggiotti 61e).

Entr. : Benoît Tavenot





RSFC

Risser – Escartin (Dembi 59e puis Durand 72e)- Doucoure – Durivaux – Lemonnier – Danger (Renel 23e)– Kouagba (c) – Hachem – Ifnaoui – Badji (Fall 59e) – Benali (Cisse 72e) Entr. : Gregory Poirier





Ce sont les Bastiais qui donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Est. Début délicat pour les protégés du président Ferrandi qui n’arrivaient pas à imposer leur jeu. Il fallait attendre la 11e minute pour voir Sebas mettre le feu dans la défense audonienne. Cette étincelle dynamisait les Corses qui s’arrachaient alors sur tous les ballons. La possession était bastiaise, le ballon circulait bien, manquait la finition.

À la 26e minute sur un centre de la droite de Bohnert, Aiki, au point de penalty, sautait plus haut que son garde du corps, mais sa reprise de la tête n’était pas cadrée.

À la demi-heure de jeu, force était de constater qu’on assistait à un match très pauvre.

Les Bastiais se créaient pourtant une belle occasion à la 33e. Aiki, bien servi par Boutrah de la droite, s’invitait dans la surface et adressait un tir en pivot obligeant le portier visiteur Risser à se détendre pour bloquer le cuir.

Lors d’une rare incursion des visiteurs dans le camp insulaire, ils héritaient d’un bon coup franc, à quelques mètres du poteau de corner gauche. La défense corse se dégageait, mais sur le contre, à 2 contre 2, les Bastiais se montraient une nouvelle fois maladroits ratant par Blé, pourtant idéalement servi par Sebas, un but tout fait.

Malgré une nette domination, c’est bredouilles que les Bastiais rentraient aux vestiaires.

Dès la reprise les joueurs de Benoît Tavenot obtenaient un coup franc aux 30 m. Sur le centre de Boutrah, Tramoni reprenait trop mollement le ballon pour mettre en défaut Risser (48e).

Les Bastiais étaient moins dominateurs en ce début de deuxième période et les Parisiens en profitaient pour installer leur jeu. Ils s’essayaient même par Renel de loin, le ballon passant largement à côté du montant droit du gardien Placide. (57e).

Énorme occasion pour les Corses à la 67e, sur un centre de Boutrah de la gauche, Maggiotti reprenait au point de penalty, le ballon rasait le montant gauche de Riser. Dans la minute qui suivait, Tramoni, de la ligne médiane, alertait Sebas au centre. Longue échappée du nouvel attaquant du Sporting qui crochetait son défenseur, puis le gardien et ouvrait le score pour les Turchini.1-0 (69e)

Les visiteurs répliquaient à la 73e par un missile de Durand qui flirtait avec le montant droit de Placide.

Les joueurs de Gregory Poirier faisaient le forcing pour revenir au score et la défense bastiaise subissait. Les locaux pouvaient toutefois tuer le match à la 89e sur un tir de Boutrah détourné in extremis du pied par le gardien du Red Star.

La fin de match était stressante, les visiteurs pouvant égaliser et les Corses faire le break.

Mais les joueurs de Tavenot géraient bien leur fin de partie et empochaient les 3 points !