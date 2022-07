SC Bastia : direction Rodez pour un stage d’une semaine

Cannet en Roussillon (N2) le 12 juillet

Rodez AF (L2) le 14 juillet

Nîmes Olympique (L2) le 16 juillet

AS Furiani-Agliani (N2) le 19 juillet

FC Bastia-Borgo (N2) le 20 juillet

FC Martigues (N1) le 23 juillet

Après avoir repris le chemin de l’entraînement le 20 juin, staff et joueurs vont se retrouver en vase plus clos à partir de lundi à l’occasion d’un stage en pays ruthénois.« Après 3 semaines de travail ici le bilan est bon, déjà on n’a pas de blessés. » souligne l’entraineur Régis Brouard. « Deuxième point il y a une bonne ambiance, une bonne mentalité, ça bosse bien. Malgré la charge de travail qu’on leur demande, tout le monde répond présent, tout le monde est impliqué, le groupe est homogène. Ce stage à Rodez va nous permettre de travailler les automatismes, notre organisation et les principes de jeu. Le stage va aussi permettre une cohésion des vestiaires et une cohésion humaine car on va passer beaucoup de temps ensemble, partager. Je leur ai déjà expliqué ma vision du jeu pour cette saison, ce que je voulais mettre en place »Concernant d’éventuelles recrues ?« Il y aura deux joueurs à l’essai durant ce stage. Ensuite l’idée est de se renforcer avec 2 joueurs. Un dans l’entrejeu, un autre en attaque. On fera le point avec le président après le stage ».A la reprise à L’Igesa, quelques jeunes pourraient aussi intégrer le groupe.Les joueurs rentreront dans le vif de la compétition lors de ce stage avec des matchs de préparation. Des matchs importants en vue de la reprise du championnat de Ligue 2 le 30 juillet et la réception du Stade Lavallois ce soir-là.