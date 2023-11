SC Bastia : Lienard s'en va

"Dimitri Liénard et le Sporting Club de Bastia ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à la relation contractuelle qui les liait. Le joueur comme le club déplorent cette collaboration infructueuse.

Le Sporting tient à remercier Dimitri pour son professionnalisme et son implication durant son passage bastiais et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour la suite."



C'est par ces quelques lignes que le SC Bastia a annoncé ce jeudi après-midi le départ de Dimitri Lienard le milieu du terrain arrivé en début de saison du RC Strasbourg.

Au-delà de ses qualités techniques et certains de ses coups de pied qui ont mouche et fait vibrer Furiani, Lieanard avait séduit les supporters en affirmant à son arrivée au Sporting " je viens du peuple, j’ai l’habitude de me battre, de me surpasser".

Mais visiblement il a eu beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle vie en Corse et à son nouveau club.