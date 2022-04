Rugby régional : les clubs corses connaissent leurs adversaires des demi-finales

En Promotion d'Honneur, le RC Ajaccio qui est sorti, non sans mal, vainqueur du derby face au RC Lucciana, recevra l'équipe de la vallée de l'Huveaune. Un adversaire que les joueurs du président Torre ont déjà dominé à Vignetta lors de la phase de poule. Il faudra faire le nécessaire dans la Cité Impériale avant de se rendre en Provence le 24 avril.



En première série, on aura droit à un derby insulaire entre Isula XV et le CRAB Lumiu. Les joueurs de l'extrême sud, qui ont étrillé les Vauclusiens de Pernes, ce dimanche, joueront d'abord à Lecci avant la manche retour à Lumiu.



Dans le dernier carré de deuxième série, Bastia XV se déplacera sur le pelouse de Sanary avant la demi-finale retour à Volpaghju.