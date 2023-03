Rugby régional : le CRAB et Isula XV solides leaders

Quatre équipes étaient concernées par ce premier week-end du printemps avec pour le compte du championnat de Régional 1, le RC Ajaccio, en position plus que délicate au classement, qui recevait Antibes sur la pelouse de Vignetta.

Les Ciel et Blanc se sont une nouvelle fois inclinés et demeurent en dernière position dans leur championnat.





En Régional 2, les deux formations nordistes à savoir les Balanins du CRAB et Bastia XV étaient en déplacement à Lérins et à Gardanne, alors qu'Isula XV évoluait pour la première fois depuis le mois de décembre à domicile avec la venue au stade Claude-Papi des Provençaux de Saint-Rémy.



Le CRAB a confirmé son statut de leader au sein de la Poule 1 en l'emportant à Lérins 18 à 16. Quant à Isula XV, leader de la Poule 2, elle a certes empoché la victoire sur la marque de 40 à 34, mais cela a plutôt été laborieux du côté du stade Claude-Papi. Quant à Bastia XV, le déplacement en Provence sur le terrain de Gardanne s'est soldé par une défaite 33 à 22.