Rugby régional : "Les Ponettes" ont mis le cap sur la finale

GAP le Dimanche 17 Avril 2022 à 19:55

Long et beau dimanche de rugby, dans et en dehors des limites insulaires, avec un bel enchaînement de demi-finales.

Honneur aux dames avec le succès sur un match sec des Ponettes sur la pelouse de Volpaghju qui ont battu très largement l'équipe d'Aix UC, ce dimanche après-midi, pour le compte du dernier carré de Fédérale 2 sur le score plus que ample de 71 à 5. Les joueuses d'Henri Bonino, auteures d'une très bonne première période, prennent la direction de la finale où elles retrouveront les Varoises de La Valette, mais également des phases finales du championnat de France.