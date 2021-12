Rugby régional : Jean-Simon Savelli (Ligue corse) entre bilan et perspectives

"La Ligue Corse de Rugby a signé un accord de partenariat avec le MHR et son président Mohed ALTRAD. Ce partenariat vient soutenir tous les projets de la ligue que j’ai évoqué précédemment. Le cœur de ce projet est de proposer le soutien et les compétences d’un club professionnel aux licenciés de la Ligue. Un appui qui leur permettra de s’épanouir sur les volets sportif, professionnel et culturel au travers d'un projet de développement à moyen et long terme sur les thématiques de la formation, du suivi et de la reconversion.

Une véritable passerelle entre un club professionnel et le monde amateur. Une telle collaboration va nous permettre de favoriser l’intérêt de la discipline en Corse tout en accentuant le développement du potentiel sportif de ses licenciés. Un partenariat exceptionnel, unique dans sa conception, félicité et envié par l’ensemble du Rugby français. C’est le début d’une grande aventure et un formidable outil de travail pour nos techniciens, joueurs, joueuses, dirigeants et bénévoles."

La Ligue Corse a toujours ce petit grain de folie et a toujours en tête le fait «qu'il faut oser ». C’est ce que j’essaye de faire passer au quotidien à mon équipe.

Et mon grand plaisir c’est de voir une équipe de passionnés, de travailleurs qui sont mes meilleurs soutiens. La ligue est ambitieuse et décidée à se donner les moyens de ses ambitions.

Je tiens à remercier l’ensemble de mes collaborateurs, tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien afin de permettre à la Ligue Corse de Rugby de voir ses projets se concrétiser avec succès, et grâce à qui nous gagnons !

Je n’oublie pas nos instances politiques et nos partenaires, sans qui rien ne serait possible.Que 2022 vienne renforcer et concrétiser le travail déjà entrepris et qu’il emmène vers un futur de succès.