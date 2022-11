Rugby : première défaite pour Isula XV

Pour le compte du championnat territorial de Régionale 1, les deux représentants insulaires étaient en déplacement. Le RC Ajaccio à Salon

de Provence et Lucciana à Vitrolles. Les Ajacciens ont lourdement

chuté à Salon de Provence sur le score ample de 48 à 0. A l'inverse, les Luccianais se sont imposés à Vitrolles 18 points à 12.





Du côté des équipes corses pensionnaires du Régionale 2, le CRAB

recevait les Varois du RC Le Las à Lumiu. Un match qui n'a finalement

pas eu lieu en raison d'un problème de places au niveau du transport

aérien.

Bastia XV jouait, également, à domicile face à Sanary.

Les Bleus Bastiais ont remporté cette rencontre 17 à 6 et s'ancrent un peu plus dans le haut du tableau.



Seule la formation d'Isula XV était en voyage du côté de Sorgues avec la volonté de poursuivre son parcours sans faute. Cela n'a malheureusement pas été le cas, le leader invaincu a, en effet, chuté dans le Vaucluse 30 à 17. Fin de série pour les joueurs de Patrice Sablé.