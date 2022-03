Rugby : le RC Nebbiu en mode humanitaire

A cet effet, avec le soutien de l'association Trisomie 21 Corse, Elise a participé à la séance de l'Ecole de Rugby. Une séance basée sur un enchaînement de situations ludiques, de parcours de motricité et d'ateliers de coordination. Les parents et les enfants du club ont apprécié cette action. Ils sont, d'ailleurs, venus avec les chaussettes dépareillées, symboles de cette journée dédiée à la Trisomie 21.





Par cette action le RC Nebbiu de Dimitri Galano, espère bien voir de plus en plus d'enfants de tous horizons pousser les porte des clubs insulaire. Au-delà de l'aspect sportif, il s'agit, bien entendu, de changer les mentalités er les regards sur cette maladie et sur les personnes qui en son porteuses.

"Etre différent c'est normal" un slogan révélateur de l'enjeu de cette journée dans le Nebbiu..