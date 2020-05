Rugby : le RC Lucciana vers la Promotion

Pour ce dernier cas de figure, les clubs qui désiraient redescendre d'un échelon pouvaient le faire. La saison prenait fin sans procéder à des phases finales que ce soit au niveau régional ou national.

Dans ce contexte, deux clubs corses étaient concernés par les accessions directes, à savoir les Balanins du CRAB de deuxième série en première série et leurs homologues de Bastia XV, de la troisième à la deuxième série.





Un troisième club devrait prendre lui aussi, le chemin de l'échelon supérieur, il s'agit du RC Lucciana. Tout juste promu, cette saison, en première série, le RCL, troisième de sa poule quand la compétition a été interrompue, devait bénéficier du forfait du club de Martigues en Promotion pour accéder à ce championnat.



Les joueurs du président Joël Raffalli auraient, dès lors, la possibilité de vivre deux accessions consécutives.

Le RC Lucciana qui aura un nouvel entraîneur dans la mesure où le duo Guillaume Martin et Franck Chatel ne sera plus aux commandes de l'équipe première. Le nom du futur technicien des rouges et noir, sera connu dans un avenir très proche.