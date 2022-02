Rugby : le "Haka" de l'équipe de France féminine dévoilé aux scolaires de Folelli

Dans la salle de classe, les élèves attendent patiemment avec des petits drapeaux, où le logo de la fédération française de rugby est imprimé, l es joueuses de l’équipe de France qui ont profité de cette journée libre pour rencontrer les écoliers des classes CM1 e CM2 de l’école primaire de Folelli .



En stage de préparation en Corse jusqu’au 15 février, en prévision du tournoi des Six Nations qui aura lieu le mois prochain, les Bleues ont visité l'établissement dans le cadre du projet « Ecol’ovale », né de la parfaite collaboration entre la Fédération française de rugby, la Ligue Corse de Rugby et l’ Education nationale. En septembre 2019, ces trois entités ont signé une convention-cadre consistant à renforcer le rôle éducatif et développer le rugby au sein du milieu scolaire.





C'est avec un plaisir non dissimulé que, la directrice de l’établissement, Audrey Angeli- Collin, est venue avec un maillot d’un club de rugby de la région. « J’espère pouvoir échanger le mien avec un de l’équipe de France » plaisante-t-elle.



À la suite d’une vidéo d’introduction réalisée par la Ligue Corse de rugby, où sont diffusés les derniers exploits des tricolores, Annick Hayraud, la manager du XV de France, s'est présentée et présenté celles qui l’ accompagnent : Annick Hayraud , Cyrielle Banet et Gaëlle Hermet



Plus d’une heure de questions-réponses entre élèves et joueuses



Après quelques secondes d’hésitations, plusieurs mains se lèvent dans la salle . Annick Hayraud , Cyrielle Banet et Gaëlle Hermet répondent aux nombreuses questions préparées par les élèves de CM1 et de CM2. « Depuis combien de temps jouez-vous au rugby ? », « Pratiquez-vous d’autres sports ? », « Est-ce qu’on vous reconnaît souvent dans la rue ? », « Est-ce que vous fumez ? », sont un échantillon du florilège de questions posées à la manager et à ses deux joueuses.



L’institutrice, le directeur académique, DSDEN Haute Corse, Bruno Bénazech , et le maire de la commune de Penta-di-Casinca, Yannick Castelli interrogent à leur tout les jeunes femmes.

L’ambiance est sympathique, les rires des joueuses après chaque question des élèves le prouvent. Gaëlle Hermet répond en première la plupart du temps et est suivie par Cyrielle Banet . « Pour ma part, je joue actuellement au stade toulousain », répond la capitaine des Bleues. Sa coéquipière enchaîne immédiatement, « Et m oi à Montpellier ».





Quelques anecdotes de vestiaire sont aussi dévoilées, comme le fait qu’avant chaque match, l’équipe de France se regroupe et chante la Marseillaise avant même le protocole habituel.

« C’est un peu comme notre haka à nous », sourit Gaëlle Hermet .

Seule une question sur les salaires met mal à l’aise les joueuses, et c’ est donc Annick Hayraud qui se charge de la réponse, « Elles ont assez pour payer le loyer, les factures, les courses, etc. ».